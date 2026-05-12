민희진, 5·18 발원지 전남대서 강연 “저항이 있어야 변화가 있다”

민희진 오케이레코즈 대표가 12일 광주를 찾아 5·18의 발원지 전남대에서 특강을 가졌다.

민 대표는 이날 전남대 용지관 컨벤션홀에서 ‘K-컬처, K-팝, 광주에서 전남대에서 상상하다!’를 주제로 한 강연에서 “항쟁이 있어야 변화가 있다. 성공으로 끝나지 못했다고 해도 저항은 세상에 전달하는 의의가 크다”고 말했다.

전남대 5·18연구소가 창립 30주년과 5·18 민주화운동 46주년을 기념해 마련한 강연장에는 복도까지 학생들과 시민들로 가득 차 성황을 이뤘다.

민 대표는 5·18에 대해 “있었던 사실이고 역사”라며 “이걸 정치적으로 다르게 해석하고 다른 얘기를 하는데, 국민이 이 역사를 외면하면 안 된다”고 밝혔다.

하이브 산하 레이블인 어도어의 대표로 뉴진스를 데뷔시킨 후 겪은 경영 분쟁, 이후 어도어를 나와 독립 레이블을 설립한 이유와 관련해서는 “저는 음악이 하고 싶어서 레이블을 했다. 기본이 탄탄하면 그 자체만으로도 산업이 될 수 있고 결국 본질에 집중하는 사람이 큰 흐름을 바꿀 수밖에 없다”고 밝혔다.

이어 “자본의 힘이 창작의 영역을 휘두르려 할 때 이를 막고 아티스트를 보호할 최소한의 방어막이 필요하다고 생각했다”고 강조했다.

지역 현안인 한국예술종합학교의 광주 이전에 대해서는 반대 의견을 피력했다. 그는 “정치인과 예술인은 뇌 구조가 달라 말도 안 되는 정책이 나오기도 한다”며 “예를 들어 갑자기 한예종을 광주로 이전하는 것은 반대다. 인위적인 건 항상 문화에서 도태되고 대중에게 외면받는다”고 말했다.

민 대표는 강연에 앞서 5·18 국립민주묘지도 참배했다.