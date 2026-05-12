멀어지는 종전의 꿈?…협상 대신 ‘말폭탄’ 주고받는 미·이란

트럼프 “휴전, 생명 연장 장치에 의존…프로젝트 프리덤 재개 검토” 미, ‘극비’ 핵잠 위치 공개하며 압박 강화…이란 “깜짝 놀라게 될 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 발언 수위를 높이며 종전 협상 타결을 위한 압박을 이어가고 있다. 이란도 “모든 옵션에 대한 준비를 마쳤다”며 트럼프 대통령의 강경 발언에 맞섰다.



트럼프 대통령은 11일(현지시간) 호르무즈 해협에 발이 묶인 상선들의 탈출을 유도하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전 재개를 검토하고 있다고 밝혔다. 그는 폭스뉴스 인터뷰에서 이같이 밝히며 과거보다 더 큰 규모로 작전을 재개하는 방안도 검토 중이라고 언급했다. 다만 최종 결정은 아직 내려지지 않았다고 덧붙였다.



그는 이날 백악관에서 취재진이 이란과의 휴전 상황에 관해 묻자 “믿을 수 없이 약하고, 가장 약한 상태”라며 “휴전이 대대적으로 생명 연장 장치에 의존하고 있고 의사가 들어와서 약 1%의 가능성이 있다고 하는 상황이다”라고 설명했다. 이란의 제안에 대해 용납 불가하며 멍청하다고 지적하면서 이란 전쟁을 끝낼 아주 단순한 계획이 있으며 이란은 핵무기를 가질 수 없다고 강조했다.



트럼프 대통령은 백악관 행사 참석자들에게 발언을 너무 오래 하지 말라면서 “많은 장군이 나를 기다리고 있다. 이란과 관련된 일”이라고도 했다. 이는 이란에 대한 군사작전 재개 검토를 시사한 발언으로 풀이된다.



미군은 같은 날 극비 사항으로 꼽히는 핵잠수함 위치를 이례적으로 공개했다. 유럽·아프리카 지역을 담당하는 미 해군 제6함대는 보도자료를 통해 오하이오급 탄도미사일 잠수함이 전날 스페인 남부 해안의 영국령 지브롤터에 입항했다고 밝혔다. 제6함대는 “이번 기항은 미국의 역량과 유연성, 북대서양조약기구(나토) 동맹국에 대한 공약을 보여주는 것”이라며 “오하이오급 탄도미사일 잠수함은 잠수함발사탄도미사일(SLBM)의 탐지 불가능한 발사 플랫폼”이라고 했다. 잠수함 사진도 공개했다.



통상 미국 핵잠수함의 위치는 극비에 부쳐지며 전략적 억지력을 과시하는 차원에서만 매우 제한적으로 공개된다. 그런데 제6함대가 별도 보도자료까지 내며 핵잠수함 위치를 밝힌 것은 이란을 겨냥한 경고성 메시지라는 해석이 나온다. 핵잠수함은 수중에서 은밀하게 고속 기동하며 기습 타격을 가할 수 있어 미국의 핵 억지력을 상징하는 대표적 전략 자산으로 평가된다.



CNN 방송에 따르면 트럼프 행정부는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 “금융 메커니즘 붕괴로 이어지는 정보”를 제공하는 이에 대해 최대 1500만달러(약 222억원)의 포상금을 내걸었다. 이날 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 IRGC가 중국에 이란산 석유를 판매하고 운송하는 것을 도운 혐의로 개인 3명과 기관 9곳을 제재 대상으로 지정했다. 개인 3명은 모두 이란 국적이며, 기관 9곳 중 4곳은 홍콩, 4곳은 아랍에미리트연합(UAE), 1곳은 오만 기업이다.



이란 측은 모든 상황에 대응할 준비를 완료했다며 대항 의지를 드러냈다. 지난 4월 종전 협상에서 이란 대표단을 이끌었던 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 이날 밤 엑스에 “우리 군은 어떠한 침략에도 단호하게 대응할 준비가 되어 있다”고 썼다. 그는 “잘못된 전략과 결정은 언제나 잘못된 결과로 이어지기 마련”이라고 주장했다. 갈리바프 의장은 “우리는 모든 옵션에 대한 준비를 마쳤으며, 그들은 깜짝 놀라게 될 것”이라고 강조했다.

