디지털 기기 두려움 덜고, 일자리까지 연계…‘취업률 68%’

‘삼성 시니어 디지털 아카데미’는 에스원을 비롯한 삼성 9개 관계사가 임직원을 대상으로 한 사회공헌(CSR) 신사업 아이디어 공모와 임직원 투표를 거쳐 선정한 사업이다. 2023년 11월 공식 출범해 올해로 3년차를 맞았다.



이 사업은 65세 이상 노인들이 일상 속 디지털 기기를 스스로 다룰 수 있도록 돕는 ‘기본과정’과 실제 취업까지 연계하는 ‘심화과정’으로 운영된다. 지난 2년간 총 1154명이 교육을 이수했다고 에스원은 밝혔다.



지난해 과학기술정보통신부가 발표한 ‘디지털정보격차 실태조사’ 결과를 보면 1000만명에 이르는 65세 이상 고령층의 디지털 정보화 수준은 71.8%로, 장애인(83.5%)·저소득층(96.5%)·농어민(80.0%) 등 4대 정보취약계층 가운데 가장 낮은 수준에 그쳤다.



디지털 역량 부족은 단순한 생활 불편을 넘어 보이스피싱 등 디지털 범죄 피해로도 이어질 수 있어 시니어 대상 디지털 교육이 시급한 상황이다. 이에 에스원은 시니어의 디지털 친숙도에 따른 수준별 맞춤 교육을 운영하고 있다.



기본과정은 스마트폰, 키오스크, 모바일 앱 등 생활 속 디지털 기기를 두려움 없이 활용할 수 있도록 돕는 ‘디지털 기기 활용능력 교육’에 초점을 맞추고 있다. 지금까지 서울·인천·경기·호남 4개 지역에서 800명이 교육을 이수했다.



에스원은 일대일 개별교육이 이뤄질 수 있도록 지역 노인기관 소속 생활지원사 400명을 디지털 전문강사(‘디지털 튜터’)로 양성했다. 또 서울·인천·경기(하남)·호남(광주)에 팝업형 체험센터 4곳을 함께 설치해 실생활에서 활용하는 디지털 기기를 직접 체험할 수 있도록 했다.



아울러 보이스피싱 예방교육도 함께 운영해 시니어가 디지털 범죄로부터 스스로를 지킬 수 있도록 지원하고 있다.



또한 에스원은 디지털 기기 활용이 가능한 수도권 65세 이상 취업희망자에게는 ‘심화과정’을 제공한다.



통계청이 발표한 ‘2024년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사’ 결과를 보면, 55~79세 인구 1598만명 가운데 약 70%에 달하는 1109만명이 장래에 일하기를 원한다고 답했으며, 평균 73.3세까지 일하고 싶다고 응답했다.



노년층의 일하고자 하는 의지가 그 어느 때보다 높은 만큼, 디지털 직무로 일자리의 폭을 넓히는 것이 시니어 일자리 정책의 핵심 과제로 떠오르고 있다.



이에 에스원은 노년층이 직무별 디지털 전문성을 쌓아 미래를 준비할 수 있도록 돕는 ‘취업연계형 교육’을 운영한다.



한국노인인력개발원과 협력해 2주간 총 40시간의 집합교육과 현장실습을 병행하며, 공공과 민간 분야에서 시니어가 활약할 수 있는 일자리를 직접 발굴해 채용을 연계하고 있다.



에스원은 현재까지 공공기관·기업 17곳과 손잡고 수료자 354명 가운데 241명이 취업에 성공해 취업률 68%를 기록했다고 밝혔다.

