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본문 요약

'삼성 시니어 디지털 아카데미'는 에스원을 비롯한 삼성 9개 관계사가 임직원을 대상으로 한 사회공헌 신사업 아이디어 공모와 임직원 투표를 거쳐 선정한 사업이다.

이에 에스원은 시니어의 디지털 친숙도에 따른 수준별 맞춤 교육을 운영하고 있다.

기본과정은 스마트폰, 키오스크, 모바일 앱 등 생활 속 디지털 기기를 두려움 없이 활용할 수 있도록 돕는 '디지털 기기 활용능력 교육'에 초점을 맞추고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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디지털 기기 두려움 덜고, 일자리까지 연계…‘취업률 68%’

입력 2026.05.12 21:31

수정 2026.05.12 21:32

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지난 11일 서울디지털동행플라자 동대문센터에서 김주석씨(왼쪽)가 디지털 튜터 조분숙씨 안내를 받아 키오스크 실습을 하고 있다.

지난 11일 서울디지털동행플라자 동대문센터에서 김주석씨(왼쪽)가 디지털 튜터 조분숙씨 안내를 받아 키오스크 실습을 하고 있다.

‘삼성 시니어 디지털 아카데미’는 에스원을 비롯한 삼성 9개 관계사가 임직원을 대상으로 한 사회공헌(CSR) 신사업 아이디어 공모와 임직원 투표를 거쳐 선정한 사업이다. 2023년 11월 공식 출범해 올해로 3년차를 맞았다.

이 사업은 65세 이상 노인들이 일상 속 디지털 기기를 스스로 다룰 수 있도록 돕는 ‘기본과정’과 실제 취업까지 연계하는 ‘심화과정’으로 운영된다. 지난 2년간 총 1154명이 교육을 이수했다고 에스원은 밝혔다.

지난해 과학기술정보통신부가 발표한 ‘디지털정보격차 실태조사’ 결과를 보면 1000만명에 이르는 65세 이상 고령층의 디지털 정보화 수준은 71.8%로, 장애인(83.5%)·저소득층(96.5%)·농어민(80.0%) 등 4대 정보취약계층 가운데 가장 낮은 수준에 그쳤다.

디지털 역량 부족은 단순한 생활 불편을 넘어 보이스피싱 등 디지털 범죄 피해로도 이어질 수 있어 시니어 대상 디지털 교육이 시급한 상황이다. 이에 에스원은 시니어의 디지털 친숙도에 따른 수준별 맞춤 교육을 운영하고 있다.

기본과정은 스마트폰, 키오스크, 모바일 앱 등 생활 속 디지털 기기를 두려움 없이 활용할 수 있도록 돕는 ‘디지털 기기 활용능력 교육’에 초점을 맞추고 있다. 지금까지 서울·인천·경기·호남 4개 지역에서 800명이 교육을 이수했다.

에스원은 일대일 개별교육이 이뤄질 수 있도록 지역 노인기관 소속 생활지원사 400명을 디지털 전문강사(‘디지털 튜터’)로 양성했다. 또 서울·인천·경기(하남)·호남(광주)에 팝업형 체험센터 4곳을 함께 설치해 실생활에서 활용하는 디지털 기기를 직접 체험할 수 있도록 했다.

아울러 보이스피싱 예방교육도 함께 운영해 시니어가 디지털 범죄로부터 스스로를 지킬 수 있도록 지원하고 있다.

또한 에스원은 디지털 기기 활용이 가능한 수도권 65세 이상 취업희망자에게는 ‘심화과정’을 제공한다.

통계청이 발표한 ‘2024년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사’ 결과를 보면, 55~79세 인구 1598만명 가운데 약 70%에 달하는 1109만명이 장래에 일하기를 원한다고 답했으며, 평균 73.3세까지 일하고 싶다고 응답했다.

노년층의 일하고자 하는 의지가 그 어느 때보다 높은 만큼, 디지털 직무로 일자리의 폭을 넓히는 것이 시니어 일자리 정책의 핵심 과제로 떠오르고 있다.

이에 에스원은 노년층이 직무별 디지털 전문성을 쌓아 미래를 준비할 수 있도록 돕는 ‘취업연계형 교육’을 운영한다.

한국노인인력개발원과 협력해 2주간 총 40시간의 집합교육과 현장실습을 병행하며, 공공과 민간 분야에서 시니어가 활약할 수 있는 일자리를 직접 발굴해 채용을 연계하고 있다.

에스원은 현재까지 공공기관·기업 17곳과 손잡고 수료자 354명 가운데 241명이 취업에 성공해 취업률 68%를 기록했다고 밝혔다.

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