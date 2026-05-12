50대 그룹 시총, 5년 새 187% ↑…자산 첫 추월

국내 50대 그룹의 시가총액이 사상 처음으로 보유 자산 총액을 넘어섰다. 기업의 현재 외형 규모를 나타내는 ‘공정자산’보다 시장이 평가하는 기업의 미래 가치인 ‘시가총액’이 더 커진 것이다.



국내 경제의 무게중심이 전통적인 제조·자산에서 미래 성장성으로 빠르게 이동하고 있다는 분석이 나온다.



12일 기업분석연구소 리더스인덱스가 국내 상위 50대 그룹의 최근 5년간 자산 및 시가총액 변화를 분석한 결과를 보면, 올해 이들 그룹의 시가총액 합계는 5403조2961억원이었다. 2021년 1881조1575억원에서 5년 만에 187.2% 증가한 수치로, 3배 가까이 몸집이 불어났다.



같은 기간 50대 그룹의 공정자산 총액은 2161조4164억원에서 3264조784억원으로 51.0% 증가하는 데 그쳤다. 공정자산은 일반 계열사의 자산총액과 금융 계열사의 자본총액을 합산한 수치다. 이로써 공정자산 대비 시가총액 비율은 2021년 0.87배에서 올해 1.66배로 수직 상승하며 사상 첫 ‘골든크로스’를 달성했다.



재계 관계자는 “투자자들이 대기업의 단순한 자산 보유 현황보다는 인공지능(AI), 배터리, 에너지 전환 등 미래 먹거리 사업에서의 경쟁력을 더 높게 평가하고 있다는 증거”라고 설명했다.



그룹별로 살펴보면 변화 양상은 더 뚜렷하다. 자산 대비 시가총액 비율이 가장 높은 곳은 두산그룹이다. 두산은 에너지와 로봇 등 미래 산업으로의 체질 개선에 성공하며 자산(약 26조원) 대비 시가총액(약 115조원)이 4.39배에 달했다. 5년 전 0.56배에 불과했던 것에 비하면 급격히 성장한 셈이다.



반면 전통적 유통 강자인 롯데(5위→6위)와 GS(8위→10위) 등은 재계 순위가 하락했다. 신세계그룹의 경우 공정자산은 늘었으나 시가총액은 오히려 20% 이상 감소하면서 자산 대비 시가총액 비율이 0.11배에 머물렀다.



상위권으로의 쏠림 현상은 자산보다 시가총액에서 더 심화됐다. 삼성, SK, 현대차, LG, 한화 등 5대 그룹의 자산 집중도는 과거보다 낮아졌으나, 시가총액 집중도는 75%로 확대됐다.



이번 조사에서 시가총액이 자산총액을 앞지른 그룹은 50곳 중 18곳에 불과했다. 상위권 그룹들이 전체 시가총액 상승을 견인하고 있을 뿐, 여전히 많은 그룹이 자산 규모에 못 미치는 시장 평가를 받고 있어 ‘코리아 디스카운트’ 해소와 기업 가치 제고(밸류업)가 향후 재계의 주요 과제가 될 것으로 보인다.

