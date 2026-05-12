노벨상 수상자 112명 “건강 위독 이란 모하마디, 즉각 석방” 촉구

역대 노벨상 수상자 112명이 수감 중 건강 악화로 병원에 이송된 이란 인권 운동가이자 노벨평화상 수상자인 나르게스 모하마디의 석방을 촉구했다.

모하마디 가족이 운영하는 나르게스 재단은 12일(현지시간) 노벨상 수상자 112명이 참여한 성명을 발표했다.

성명에서 수상자들은 모하마디의 즉각적인 석방과 함께 모든 혐의의 취하를 요구했다. 이들은 “의료 전문가들은 그의 생명이 위험에 처해 있다고 경고하고 있다”며 “그는 수감 중 수개월 동안 전문 의료 서비스를 받지 못했”고 지적했다. 이어 이란 당국은 물론 국제사회가 지체 없이 행동에 나서야 한다고 촉구했다.

성명에는 화학상 수상자 26명, 경제학상 수상자 12명, 문학상 수상자 5명, 생리의학상 수상자 29명, 평화상 수상자 11명, 물리학상 수상자 29명이 참여했다. 프랑스 작가 아니 에르노와 남아프리카공화국 출신 작가 존 맥스웰 쿳시도 이름을 올렸다.

모하마디는 이란 체제에 저항해온 여성 인권 운동가다. 1998년 처음 체포된 이후 사형제와 이란 의무 히잡법 반대 활동 등을 벌이며 반복적으로 체포와 구금, 석방을 반복해왔다. 인권과 자유를 위한 투쟁에 앞장선 공로로 2023년 옥중에서 노벨 평화상을 받았다.

2024년 임시로 석방됐지만, 지난해 12월 인권 변호사 추모식에서 당국에 비판적 발언을 했다는 이유로 또다시 수감됐다. 이후제대로 된 치료를 받지 못하면서 심장마비 등 병세가 악화돼 지난 10일 보석으로 풀려나 테헤란의 한 병원으로 옮겨졌다.