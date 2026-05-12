3주 앞으로 다가온 지방선거·재보선, 평택을·부산 북갑 단일화 ‘쉽지 않네’

범진보 진영

김용남·조국, 감정싸움 양상

울산 김상욱·김종훈은 논의

보수 야권

박민식 ‘일축’, 한동훈 ‘여지’

유의동·황교안도 가망 있어

6·3 지방선거가 22일 앞으로 다가온 12일 후보 간 단일화 여부가 막판 변수로 떠올랐다. 특히 관심이 모이는 곳은 경기 평택을 국회의원 재선거와 울산시장 선거, 부산 북갑 국회의원 보궐선거 3곳이다. 단일화 대상 후보들 사이의 감정싸움, 상대 진영 후보들의 단일화 가능성, 기초단체장·광역의원 선거와의 연계 등이 복합적으로 맞물리며 세 지역 모두 단일화 논의에 난항을 겪고 있다.



5파전으로 치러지는 평택을 재선거는 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 단일화에 관심이 쏠린다. 두 후보의 공방이 이어지며 감정싸움으로 치달아 단일화 논의가 순탄치 않을 것이란 평가가 많다. 혁신당은 김 후보가 전날 세월호 참사 발언에 대해 사과하자 이날은 이태원 참사 발언을 소환해 공세를 이어갔다.



다만 1강 구도가 굳어지지 않은 만큼 여론 추이에 따라 단일화 논의가 본격화할 수 있다는 전망도 나온다. 두 사람은 여론조사에서 지지율 20%대에서 오차범위 내 혼전을 벌이고 있다. 유의동 국민의힘 후보와 황교안 자유와혁신 후보의 단일화 가능성도 있다. 유 후보는 전날 “(단일화) 가능성을 제로라고 할 수 없다”면서도 “현재로선 저에게 우선순위는 아니다”라고 했다.



한 민주당 의원은 “앞으로 일주일 정도가 관건이 될 것 같다”며 “20% 정도에 머물러 있는 유 후보 지지율이 보수 결집으로 30%를 넘기면 민주당이 단독으로 이길 수 있을지에 대한 판단이 설 것”이라고 말했다. 민주당 지도부 핵심 관계자는 “지금은 물밑에서도 논의하는 바가 없다”고 했다. 한 혁신당 의원도 “조 후보 지지율이 상승세라 본다”며 “현재로선 (단일화 없이) 쭉 간다는 기조”라고 말했다.



울산시장 선거는 김상욱 민주당 후보와 김종훈 진보당 후보 단일화를 놓고 기싸움이 본격화했다. 재선에 도전하는 김두겸 국민의힘 후보가 김상욱 후보와 접전을 벌인다는 여론조사가 나오면서 범여권에선 단일화 필요성이 거론돼왔다.



진보당은 구청장과 광역의원 선거도 모두 일대일 구도를 만들어야 한다는 입장이다. 민주당이 울산 광역의원 19곳 모두에 후보를 공천한 가운데 진보당은 후보를 낸 10곳 중 6곳은 민주당, 4곳은 진보당 후보로 단일화하자고 제안했고 민주당은 난색을 보인 것으로 알려졌다. 조승래 민주당 사무총장은 지난 10일 “지역 간 주고받기를 중앙당 차원에서 하지 않겠다”고 했다. 진보당 관계자는 이날 “단일화 경선 방식을 두고도 이견이 있다”며 “명분 때문에 우리가 먼저 선거연대를 주장했지만 시간이 지체되다 보니 이런 식으로 가는 게 맞나 고민”이라고 했다.



3파전인 부산 북갑 보궐선거는 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보가 단일화하면 현재 여론조사에서 1위를 달리는 하정우 민주당 후보를 앞설 것이라는 관측이 나오지만, 양측의 공방전이 이어지면서 단일화가 쉽지 않은 분위기다. 박 후보는 지난 10일 경향신문에 “3자 구도 역시 불리하다고 생각하지 않는다”며 단일화 가능성은 없다고 했다. 한 후보는 전날 SBS 라디오에서 “세상에 절대 안 되는 것은 없다”며 “절대 안 된다고 말하는 사람은 마음속에 ‘그렇게 되면 어떡하지’라는 두려움이 있는 것”이라고 말했다.

