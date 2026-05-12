러 “젤렌스키 결단이면 즉시 종전”···재차 강조

러시아가 “우크라이나 전쟁이 거의 끝나가고 있다”며 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 결단으로 즉시 끝날 수 있다고 주장했다.

12일(현지시간) 타스통신 등에 따르면, 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 이같이 말했다.

앞서 지난 10일 블라디미르 푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁에 관한 취재진 질문에 “끝을 향해 가고 있다”고 답변한 바 있다.

페스코프 대변인은 이날 평화 협정을 위한 기반 작업이 상당 부분 진행됐다면서 “종전이 실제 가까워지고 있다고 할 수 있다”고 했다. 다만 “현 시점에서 구체적인 내용을 공개하기는 어렵다”고도 덧붙였다.

페스코프 대변인의 이날 발언은 젤렌스키 대통령이 전날 “러시아는 전쟁을 끝낼 의사가 없다. 우리는 불행히도 새로운 공격에 대비하고 있다”고 비판한 데 대한 응답 격이다.

2022년 러시아의 침공으로 발발한 전쟁은 올해로 5년차를 맞았다. 현재 러시아는 우크라이나 영토의 약 5분의 1을 점령하고 있으며, 우크라이나는 러시아군의 완전 철수를 요구하고 있다.

페스코프 대변인은 미국의 추가 중재 노력을 환영한다며 평화 협정이 마무리되면 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령과 직접 만날 준비가 돼있다고도 밝혔다.

그러면서 “완전한 종지부를 위해서는 여전히 많은 준비 작업이 필요하다”고 덧붙였다.

양측은 미국 중재 아래 지난 9~11일 사흘 간의 단기 휴전에 합의했다. 이 기간 대규모 공습은 보고되지 않았으나 양측 모두 전선에서 교전이 계속됐다.