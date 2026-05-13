삼성전자 노사, 사후조정도 불발…총파업 위기 고조 속 막판 협상 기대

삼성전자 노사가 21일로 예고된 총파업을 앞두고 정부 중재로 벌인 이틀 간의 담판에서도 합의점을 찾지 못했다. 사후조정이 최종 결렬되면서 삼성전자 노조의 총파업이 초읽기에 들어갔다는 우려가 나온다. 다만 정부의 추가 중재 가능성이 남아있어 막판 극적 타결 여지가 있다는 관측도 나온다.

삼성전자 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부(이하 초기업노조) 최승호 위원장은 13일 오전 “노사 이견이 좁혀지지 않아 조정안을 요청했고 12시간 가까이 기다렸으나, 조정안은 오히려 퇴보했다”며 “사후조정은 최종 결렬을 선언했다”고 말했다.

노사는 전날인 12일 오전 10시부터 13일 오전 3시까지 장장 17시간에 걸쳐 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 회의를 진행했으나, 결국 합의점을 찾지 못했다.

중노위도 “노조 측에서 사후조정 중단을 요청해 조정안을 제시하지 않고 사후조정을 종료했다”고 밝혔다.

최 위원장은 “조정안은 성과급 투명화가 아닌 기존 OPI(초과이익성과금) 제도를 그대로 유지한다고 했고, 성과급 상한 50%도 그대로 유지됐다”면서 “성과급 상한 폐지와 투명화·제도화를 요구했으나 이 부분이 관철되지 않은 것”이라고 말했다.

최 위원장은 사측과의 추가 협상 가능성이나 중노위의 사후조정 연장 참여 여부에 대해서도 일축했다. 그는 다만 “회사가 제대로 된 안건을 가져온다면 들어볼 생각은 있다”고 했다.

이에 따라 노조가 이달 21일부터 다음달 7일까지 18일간 벌이겠다고 예고한 총파업이 현실화할 가능성이 커졌다.

최 위원장은 총파업 참여 의사를 밝힌 조합원은 4만1000명이라면서 “현재 사측 안건으로 봤을 때는 5만명 이상이 될 것”이라고 주장했다. 그는 “더 이상 기다리는 건 의미가 없다고 생각한다”며 “위법한 쟁의 행위를 할 생각이 없다. 적법하게 쟁의를 진행할 예정”이라고 말했다.

이번 사후조정은 성과급을 놓고 극한 대치 중인 삼성전자 노사 갈등의 최대 분수령으로 여겨졌다. 노사는 핵심 쟁점인 성과급 산정방식을 놓고 회의 첫 날인 11일에 11시간 30분, 둘째날인 12일에도 17시간 가량 ‘마라톤’ 협상을 벌였으나 결국 이견을 좁히지 못했다.

중노위는 시한을 두지 않고 조정 성립을 위한 노력을 이어가겠다는 입장이었으나, 노조의 최종 결렬 선언으로 중재 전망이 크게 어둡게 됐다.

다만 파업 돌입 시점까지는 시일이 있는 만큼 정부의 추가 중재나 노사 간 물밑 협상 여지를 완전히 배제할 수 없다. 총파업 현실화로 인한 파급력을 고려해 정부가 막판까지 중재 노력을 이어갈 수 있다는 관측이 나온다. 삼성전자의 총파업은 개별 회사 문제에 그치는 것이 아니라 1700여개 반도체 소재·부품·장비 협력업체들에까지 파장을 미쳐 산업 생태계 차원의 위기를 불러올 수 있다. 실제 반도체 생산에 차질이 빚어질 경우에는 한국의 수출 경쟁력과 대외 이미지에 타격을 입는 것은 물론 글로벌 반도체 공급망 교란으로도 이어질 수 있다.

일각에선 고용노동부 장관이 긴급조정권을 발동할 수 있다는 관측도 나온다. 과거 긴급조정권이 발동된 사례는 2005년 7월과 12월 아시아나항공 및 대한항공 조종사 파업 등 네 차례다.

중노위 관계자는 이에 대해 “저희들이 검토하는 사항은 아니다”라고 선을 그었다.