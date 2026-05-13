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트럼프, 정상회담 위해 중국 출발···“무엇보다 무역 논의, 이란관련 도움 불필요”

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도널드 트럼프 미국 대통령은 12일 미중정상회담을 위해 중국 베이징으로 출발하며 시진핑 중국 국가주석과 무역을 비롯해 여러 사안을 논의하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 중국으로 출발하기 전 취재진에 " 논의할 것이 많다"며 "무엇보다 무역이 될 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이란 전쟁과 관련해 시 주석에게 전하고 싶은 메시지가 무엇이냐는 질문에는 "우리는 그것에 대해 장시간 대화를 할 것"이라면서 "그는 내 친구고 좋은 일이 많이 일어날 것"이라고 했다.

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트럼프, 정상회담 위해 중국 출발···“무엇보다 무역 논의, 이란관련 도움 불필요”

입력 2026.05.13 07:14

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 미·중 정상회담을 위해 중국 베이징으로 향하는 전용기에 탑승하면서 손을 흔들고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 미·중 정상회담을 위해 중국 베이징으로 향하는 전용기에 탑승하면서 손을 흔들고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 미중정상회담을 위해 중국 베이징으로 출발하며 시진핑 중국 국가주석과 무역을 비롯해 여러 사안을 논의하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 중국으로 출발하기 전 취재진에 “(시 주석과) 논의할 것이 많다”며 “무엇보다 무역이 (논의 대상이) 될 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이란 전쟁과 관련해 시 주석에게 전하고 싶은 메시지가 무엇이냐는 질문에는 “우리는 그것(이란 전쟁)에 대해 장시간 대화를 할 것”이라면서 “그는 내 친구고 좋은 일이 많이 일어날 것”이라고 했다.

그러나 트럼프 대통령은 잠시 후 “솔직히 말하면 이란이 논의 대상 중 하나라고는 하지 않겠다”면서 “이란은 우리가 잘 관리하고 있고 우리가 합의를 하거나 그들이 말살당할 것”이라고 했다.

이란과의 전쟁 해결을 위해 중국 측 도움이 필요하지 않다고도 했다. 이번 방중 기간에 트럼프 대통령이 시 주석에게 이란과의 중재를 요청할 것이란 관측에 대한 발언으로 보인다. 시 주석과의 회담을 앞두고 이란 전쟁 문제로 협상력이 약화하는 상황을 경계하는 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이란이 핵무기를 보유할 수 없다고 강조하기도 했다. 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁 해결이 가까워졌다고 주장하면서 연내 러시아를 방문할 가능성도 배제하지 않았다.

트럼프 대통령은 중국 시간으로 13일 밤 베이징에 도착해 2박3일 간의 방중 일정을 시작한다. 트럼프 대통령과 시 주석의 회담은 14일 오전 10시 이뤄진다. 두 정상의 만남은 지난해 10월 말 한국 부산에서의 만남 이후 약 6개월 만이다. 베이징에서의 회담은 트럼프 대통령 1기 시절인 2017년 11월 이후 약 9년 만이다.

톈탄(天壇) 공원 참관, 국빈 만찬 등 트럼프 대통령은 최소 6개 일정에서 시 주석을 마주한다.

백악관에 따르면 중국으로 향하는 트럼프 대통령 전용기에는 마코 루비오 국무장관과 피트 헤그세스 국방장관, 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표, 제임스 블레어 백악관 부비서실장 등이 함께 탑승했다. 트럼프 대통령의 차남 에릭과 며느리 라라도 동행했다.

퍼스트레이디인 멜라니아 여사는 이번에 동행하지 않는다. 멜라니아 여사는 2017년 트럼프 대통령의 방중때는 동행했었다.

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