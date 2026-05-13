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[속보]4월 취업자 7만4000명 증가, 16개월 만에 최저 증가폭

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본문 요약

4월 취업자수가 7만4000명 늘면서 증가폭이 크게 꺾인 것으로 나타났다.

60세 이상 취업자가 18만9000명 늘면서 전체 취업자 수 증가를 주도했다.

그러나 15~29세의 '청년층' 취업자는 1년 전보다 19만4000명 줄어 2022년 11월부터 42개월 연속 감소세를 보였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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[속보]4월 취업자 7만4000명 증가, 16개월 만에 최저 증가폭

입력 2026.05.13 08:01

수정 2026.05.13 08:35

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  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터를 찾은 구직자가 서류를 작성하고 있다. 정효진 기자

서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터를 찾은 구직자가 서류를 작성하고 있다. 정효진 기자

4월 취업자수가 7만4000명 늘면서 증가폭이 16개월 만에 최저 수준을 기록했다. 청년층 취업자는 42개월 연속 감소했고 양질의 일자리인 제조업 취업자도 감소세를 이어갔다. 도소매업 등 내수와 직결된 업종과 운수관련 업종에서 취업자가 줄면서 중동전쟁의 영향이 고용에도 영향을 미치고 있다는 평가도 나온다.

국가데이터처가 13일 발표한 4월 고용동향을 보면, 4월 취업자 수는 2896만1000명으로 전년 대비 7만4000명 늘었다. 취업자 수는 지난 2월부터 두달 연속 20만명 넘게 늘었으나 이달엔 반토막이 났다. 취업자 수는 16개월 연속 증가세를 보이고 있지만, 증가폭은 2024년 12월 이후 가장 적었다.

15세 이상 고용률은 1년 전보다 0.2%포인트 하락한 63%로 2024년 12월 이후 16개월 만에 하락전환했다.

60세 이상 취업자가 18만9000명 늘면서 전체 취업자 수 증가를 주도했다. 30대에서도 8만4000명 늘었다. 그러나 15~29세의 ‘청년층’ 취업자는 1년 전보다 19만4000명 줄어 2022년 11월부터 42개월 연속 감소세를 보였다. 청년층 취업자 감소 폭은 전월(-14만7000명)보다도 확대됐다.

청년층 고용률은 43.7%로 전년 동월보다 1.6%포인트 떨어졌고 청년층 실업률은 7.1%로 같은 기간 0.2%포인트 줄었다. 청년층 고용률은 24개월 연속 하락해 청년 고용률이 51개월 연속 하락했던 2009년 11월 이후 최장기간 줄었다.

업종별로 보면, 보건복지서비스업(26만1000명)과 예술·스포츠·여가관련 서비스업(5만4000명)에선 취업자가 늘었고 전문과학기술서비스업(-11만5000명), 농업·임업·어업(-9만2000명), 제조업(-5만5000명)에서 취업자가 크게 줄었다.

특히 내수와 밀접한 도매 및 소매업(-5만2000명), 숙박 및 음식점업(-2만9000명)에서 취업자가 크게 감소했고 유가 상승 영향으로 운수 및 창고업은 1만8000명 늘어 전월(+7만5000명)보다 증가 폭이 크게 줄었다.

빈현준 국가데이터처 사회통계국장은 “운수창고는 차량을 이용하는 택배나 배달이다보니 유가 상승으로 인한 영향이 일부 있었던 것으로 보이고 전쟁으로 인한 소비심리지수 하락 등도 전반적인 숙박·음식, 도소매 등에도 영향을 줬다”며 “중동전쟁이 전체적인 취업자 증가 폭이 둔화되는 데 일부 영향이 있는 것으로 보여진다”고 말했다.

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