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“미, 이란 전쟁에 43조원 지출” 국방부 회계감사관 밝혀···중동 미군기지 피해액은 제외

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본문 요약

미국 도널드 트럼프 행정부가 지난 2월28일 개시해 12일까지 10주 동안 이란과의 전쟁에 쓴 비용이 290억 달러에 달하는 것으로 확인됐다.

제이 허스트 미 국방부 회계감사관은 이날 미 연방 하원 세출위원회 국방소위의 2027 회계연도 국방예산 청문회에서 이같이 밝혔다.

허스트 감사관은 지난달 29일 하원 군사위 청문회에서는 전쟁 비용 추산치를 250억 달러로 밝힌 바 있는데, 2주가 지난 시점에서 40억 달러가 늘어난 것이다.

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“미, 이란 전쟁에 43조원 지출” 국방부 회계감사관 밝혀···중동 미군기지 피해액은 제외

입력 2026.05.13 08:06

수정 2026.05.13 08:40

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  • 전현진 기자

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피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 12일(현지시간) 미 의회 청문회에 출석해 발언을 듣고 있다. REUTERS연합뉴스

피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 12일(현지시간) 미 의회 청문회에 출석해 발언을 듣고 있다. REUTERS연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부가 지난 2월28일 개시해 12일(현지시간)까지 10주 동안 이란과의 전쟁에 쓴 비용이 290억 달러(약 43조원)에 달하는 것으로 확인됐다.

제이 허스트 미 국방부(전쟁부) 회계감사관(차관)은 이날 미 연방 하원 세출위원회 국방소위의 2027 회계연도 국방예산 청문회에서 이같이 밝혔다.

허스트 감사관은 지난달 29일 하원 군사위 청문회에서는 전쟁 비용 추산치를 250억 달러로 밝힌 바 있는데, 2주가 지난 시점에서 40억 달러(약 6조원)가 늘어난 것이다.

허스트 감사관은 이날 증언에서 “합동참모본부와 회계감사팀이 지속해서 추산치를 검토한 결과 현재 290억 달러에 가깝다고 보고 있다”고 말했다.

그는 “장비 수리 및 교체에 든 업데이트된 비용과 전구에 병력을 유지하는 데 들어가는 일반적 운영 비용 때문”이라고 비용 증가 배경을 설명했다.

허스트 감사관은 이날 별도로 열린 미 상원 세출위원회 국방소위 청문회에서는 해당 비용에 이란에 의해 공격받은 중동 지역 미군 기지 피해 비용은 포함되지 않았다고 밝혔다.

그는 잭 리드(민주·로드아일랜드) 상원의원의 관련 질의에 “현재로서는 군사시설건설(MILCON)을 위한 비용 추정은 하지 않고 있다. 향후 우리 군의 배치 형태가 어떻게 될지 알 수 없기 때문”이라며 “기지들이 어떻게 재건될지, 동맹국이나 파트너국이 그 비용의 몇 퍼센트를 부담할지 알 수 없다”고 말했다.

허스트 감사관은 리드 의원이 “전쟁으로 피해를 본 시설은 고려하지 않는다는 건가”라고 묻자 “현재로선 정확한 추산을 할 수 없다”고 답했다.

함께 청문회에 출석한 피트 헤그세스 국방장관은 최근 이란과의 비대면 종전 협상 결렬 이후 미군이 호르무즈 해협에 발이 묶인 민간 선박의 안전한 통항을 지원하는 ‘해방 프로젝트’(Project Freedom)를 재개할지 여부에 대해 명확한 답을 하지 않았다.

헤그세스 장관은 “작전 선택지를 공개하지 않을 것”이라며 “대통령이 공개적으로 밝힌 것처럼 (중재국) 파키스탄의 요청과 협상 과정에서 제시된 선택지를 고려해 작전은 일시 중단된 상태이며, 이는 최고사령관(미 대통령)이 원할 경우 언제든 재개할 수 있는 선택지”라고 말했다.

앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 전날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 최종 결정을 내리지는 않았다면서도 해방 프로젝트를 재개할 수 있으며 그 규모가 더 커질 수 있다고 언급했다.

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