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안철수 “기업 수익 국가가 나누는 건 공산주의”···청와대 국민배당금 제안 비판

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본문 요약

안철수 국민의힘 의원이 13일 "기업의 수익을 국가가 나눈다는 건 공산주의"라며 전날 청와대가 제안한 국민배당금 구상을 비판했다.

그는 "삼성전자와 SK하이닉스는 이미 수많은 국민들이 투자한 대표적인 국민주다. 매월 한두 주씩 모아 자녀 학자금과 노후를 준비해 온 평범한 가구가 대다수"라며 "이분들은 주가 하락의 위험도 함께 감수하며 투자했고, 반도체 수퍼사이클을 맞아 기업 성장의 과실을 함께 나누고 있다. 그런데 정부가 이제 와서 '기업의 초과이윤을 전 국민과 나누자'고 말한다면, 결국 책임과 보상, 노력과 공정의 원칙을 무너뜨리는 것"이라고 적었다.

안 의원은 "아무런 위험도 부담하지 않은 채, 잘 될 때 성과만 함께 나누자고 한다면, 결국 무임승차에 대한 정당화로 흐를 수 있다"며 "노력과 공정의 원칙이 무너지면, 누가 한국 기업에 장기 투자를 하겠느냐"고 썼다.

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안철수 “기업 수익 국가가 나누는 건 공산주의”···청와대 국민배당금 제안 비판

입력 2026.05.13 08:13

  • 박순봉 기자

  • 기사를 재생 중이에요

안철수 국민의힘 의원이 13일 “기업의 수익을 국가가 나눈다는 건 공산주의”라며 전날 청와대가 제안한 국민배당금 구상을 비판했다.

안 의원은 이날 페이스북에 “배당수익은 위험을 감수하고 투자한 국민의 몫이다. 배당을 받고 싶으면 주식을 사면 된다”며 이같이 밝혔다.

안 의원은 “정부가 기업 이익을 대신 나눠주는 것은, 자본주의 원칙에 정면으로 위배된다”며 “세계 어떤 자본주의 국가에서도 이런 경우는 없다. 정당하게 세금을 받아쓰는 것이 아니라, 국가가 직접 기업의 이익을 나누겠다는 건 공산주의 국가”라고 썼다.

그는 “삼성전자와 SK하이닉스는 이미 수많은 국민들이 투자한 대표적인 국민주다. 매월 한두 주씩 모아 자녀 학자금과 노후를 준비해 온 평범한 가구가 대다수”라며 “이분들은 주가 하락의 위험도 함께 감수하며 투자했고, 반도체 수퍼사이클을 맞아 기업 성장의 과실을 함께 나누고 있다. 그런데 정부가 이제 와서 ‘기업의 초과이윤을 전 국민과 나누자’고 말한다면, 결국 책임과 보상, 노력과 공정의 원칙을 무너뜨리는 것”이라고 적었다.

안철수 국민의힘 의원이 지난 12일 인천 미추홀구 유정복 인천시장 후보 선거사무소 개소식에서 발언하고 있다. 연합뉴스

안철수 국민의힘 의원이 지난 12일 인천 미추홀구 유정복 인천시장 후보 선거사무소 개소식에서 발언하고 있다. 연합뉴스

안 의원은 “아무런 위험도 부담하지 않은 채, 잘 될 때 성과만 함께 나누자고 한다면, 결국 무임승차에 대한 정당화로 흐를 수 있다”며 “노력과 공정의 원칙이 무너지면, 누가 한국 기업에 장기 투자를 하겠느냐”고 썼다. 안 의원은 “외국 투자자는 떠나고 코리아 디스카운트는 더 깊어질 것”이라며 “가장 큰 피해자는 한국 시장에 자산을 묶어둔 평범한 우리 국민들이 될 것”이라고 밝혔다.

안 의원은 “정부는 ‘프리 라이더’를 조장하는 ‘국민 배당금’이라는 듣도 보도 못한 발상을 할 때가 아니다”라며 “더 많은 국민이 자본시장에 투자할 수 있도록, 제2, 제3의 하이닉스와 삼성전자를 키워내는 산업정책을 만드는데 주력해야 한다”고 적었다.

김용범 청와대 정책실장은 전날 “AI(인공지능) 인프라 시대의 과실은 특정 기업만의 결과가 아니다”라며 초과세수 일부를 국민에게 환원하는 국민배당금제를 제안했다.

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