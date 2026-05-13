안철수 “기업 수익 국가가 나누는 건 공산주의”···청와대 국민배당금 제안 비판

안철수 국민의힘 의원이 13일 “기업의 수익을 국가가 나눈다는 건 공산주의”라며 전날 청와대가 제안한 국민배당금 구상을 비판했다.

안 의원은 이날 페이스북에 “배당수익은 위험을 감수하고 투자한 국민의 몫이다. 배당을 받고 싶으면 주식을 사면 된다”며 이같이 밝혔다.

안 의원은 “정부가 기업 이익을 대신 나눠주는 것은, 자본주의 원칙에 정면으로 위배된다”며 “세계 어떤 자본주의 국가에서도 이런 경우는 없다. 정당하게 세금을 받아쓰는 것이 아니라, 국가가 직접 기업의 이익을 나누겠다는 건 공산주의 국가”라고 썼다.

그는 “삼성전자와 SK하이닉스는 이미 수많은 국민들이 투자한 대표적인 국민주다. 매월 한두 주씩 모아 자녀 학자금과 노후를 준비해 온 평범한 가구가 대다수”라며 “이분들은 주가 하락의 위험도 함께 감수하며 투자했고, 반도체 수퍼사이클을 맞아 기업 성장의 과실을 함께 나누고 있다. 그런데 정부가 이제 와서 ‘기업의 초과이윤을 전 국민과 나누자’고 말한다면, 결국 책임과 보상, 노력과 공정의 원칙을 무너뜨리는 것”이라고 적었다.

안 의원은 “아무런 위험도 부담하지 않은 채, 잘 될 때 성과만 함께 나누자고 한다면, 결국 무임승차에 대한 정당화로 흐를 수 있다”며 “노력과 공정의 원칙이 무너지면, 누가 한국 기업에 장기 투자를 하겠느냐”고 썼다. 안 의원은 “외국 투자자는 떠나고 코리아 디스카운트는 더 깊어질 것”이라며 “가장 큰 피해자는 한국 시장에 자산을 묶어둔 평범한 우리 국민들이 될 것”이라고 밝혔다.

안 의원은 “정부는 ‘프리 라이더’를 조장하는 ‘국민 배당금’이라는 듣도 보도 못한 발상을 할 때가 아니다”라며 “더 많은 국민이 자본시장에 투자할 수 있도록, 제2, 제3의 하이닉스와 삼성전자를 키워내는 산업정책을 만드는데 주력해야 한다”고 적었다.

김용범 청와대 정책실장은 전날 “AI(인공지능) 인프라 시대의 과실은 특정 기업만의 결과가 아니다”라며 초과세수 일부를 국민에게 환원하는 국민배당금제를 제안했다.