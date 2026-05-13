4월 취업자 증가폭 16개월 만에 최소…고용률도 하락

4월 취업자 수가 1년 전보다 7만4000명 늘어나는 데 그쳤다. 고용률도 하락 전환했다.

13일 국가데이터처가 발표한 ‘4월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2896만1000명으로 작년 동월 대비 7만4000명 증가했다. 이는 2024년 12월(-5만2000명) 이후 16개월 만에 최소치다. 취업자 증가폭은 올해 1월 10만명대에서 2·3월 20만명대로 커졌다가 다시 축소됐다.

15세 이상 고용률도 63.0%로 작년보다 0.2%포인트 하락하며, 2024년 12월(-0.3%p) 이후 처음 하락했다. 실업자는 85만3000명으로 1년 전보다 2000명 줄었고, 실업률은 2.9%로 작년 동월과 같다.

특히 청년 고용 부진이 두드러졌다. 청년층(15∼29세)에서 취업자는 19만4000명 줄고, 고용률은 1.6%p 하락한 43.7%를 기록했다. 청년 고용률은 작년 8월(-1.6%p) 이후 가장 큰 폭으로 떨어졌다.

반면 60세 이상 취업자는 18만9000명, 30대에서 8만4000명, 50대에서 1만1000명 각각 증가했다.

산업별로는 전문·과학 및 기술 서비스업은 11만5000명 줄어 2013년 산업분류 개편 이래 가장 큰 폭으로 줄었다. 농림어업은 9만2천명, 제조업은 5만5000명, 건설업은 8000명 줄었다.

비경제활동인구는 1년 전보다 17만4000명 늘어난 1615만2000명이었고, 이 가운데 ‘쉬었음’ 인구는 6만3000명 늘어난 249만7000명이었다.