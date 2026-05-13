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본문 요약

경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 초등학생 A군에 대한 검시 결과 '추락에 의한 손상'이라는 1차 소견이 나왔다.

경찰 조사 결과 A군은 실종 당일 휴대전화를 소지하지 않았으며, 애초 대구 자택에서부터 휴대전화를 가져오지 않은 것으로 파악됐다.

대구에서 거주하는 A군은 지난 10일 가족과 함께 주왕산국립공원 내 사찰을 찾았다가 실종됐다.

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주왕산 실종 초등생 검시 결과···“추락에 의한 손상” 1차 소견

입력 2026.05.13 08:47

  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경북 청송군 주왕산국립공원 일대에서 지난 12일 소방대원들이 실종된 초등학생 A군을 찾기 위한 수색 작업을 벌이고 있다. 경북소방본부 제공

경북 청송군 주왕산국립공원 일대에서 지난 12일 소방대원들이 실종된 초등학생 A군을 찾기 위한 수색 작업을 벌이고 있다. 경북소방본부 제공

경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 초등학생 A군(11)에 대한 검시 결과 ‘추락에 의한 손상’이라는 1차 소견이 나왔다.

12일 경북경찰청 등에 따르면 A군 검시에서 골절 등이 확인되는 등 추락에 의한 손상이 확인됐다. 추가 사인 확인을 위한 부검 실시 여부는 이날 중 결정될 것으로 보인다.

경찰 조사 결과 A군은 실종 당일 휴대전화를 소지하지 않았으며, 애초 대구 자택에서부터 휴대전화를 가져오지 않은 것으로 파악됐다.

대구에서 거주하는 A군은 지난 10일 가족과 함께 주왕산국립공원 내 사찰을 찾았다가 실종됐다. 국립공원 폐쇄회로(CC)TV에는 A군이 당일 오전 11시52분쯤 어머니와 함께 주봉 방향으로 향하는 모습이 담겼다.

A군은 등산로 입구에서 “잠깐 혼자 올라갔다 오겠다”며 생수 한 병만 든 채 홀로 산행에 나선 뒤 연락이 끊겼다. A군 어머니는 같은 날 오후 5시53분쯤 119에 신고했다.

경찰·소방·국립공원공단 등은 인력 350여명과 헬기, 드론, 구조견 등을 투입해 수색을 벌였고 지난 12일 오전 10시13분쯤 주봉 인근 주왕암 방면 약 400m 떨어진 급경사 수풀 지대에서 A군을 발견했다.

경찰은 검시 결과와 현장 상황 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.

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