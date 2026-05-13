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본문 요약

울산시가 자동차와 조선 등 기존 금속 중심의 산업 구조를 미래형 첨단소재 중심으로 개편해 미래 모빌리티 시장 선점에 나선다.

울산시는 산업통상자원부 주관 '지역전략기반구축사업' 공모에 선정돼 국비 65억 원을 확보했다고 13일 밝혔다.

시는 확보한 국비에 시비 44억 원을 더해 총 109억 원 규모의 '미래 모빌리티 첨단코팅소재 고도화 및 자율 실증 기반구축 사업'을 추진할 계획이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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울산시 지역전략기반사업 공모 선정···미래 모빌리티 코팅 기술확보 추진

입력 2026.05.13 08:59

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시가 자동차와 조선 등 기존 금속 중심의 산업 구조를 미래형 첨단소재 중심으로 개편해 미래 모빌리티 시장 선점에 나선다. 울산시는 산업통상자원부 주관 ‘지역전략기반구축사업’ 공모에 선정돼 국비 65억 원을 확보했다고 13일 밝혔다.

시는 확보한 국비에 시비 44억 원을 더해 총 109억 원 규모의 ‘미래 모빌리티 첨단코팅소재 고도화 및 자율 실증 기반구축 사업’을 추진할 계획이다. 이번 사업의 핵심은 기존 석유계 코팅 소재를 바이오매스 기반의 친환경 소재로 전환하고, 엔지니어링 플라스틱 등 고부가가치 경량 복합소재 기술을 선제적으로 확보하는 데 있다.

사업 주관은 울산테크노파크가 맡아 오는 2028년 12월까지 진행한다. 주요 장비로는 인공지능(AI)을 활용한 소재 성능 예측과 공정 최적화 플랫폼을 포함해 자율 배합 및 분사 코팅 장비, 물성 평가 시스템 등이 구축되며, 지역 기업을 대상으로 한 기술 지도와 인력 양성도 병행된다. 지원 대상은 코팅 소재 기업뿐 아니라 관련 부품 및 완제품 기업까지 폭넓게 포함된다.

울산시 관계자는 “이번 사업은 글로벌 탄소중립 규제에 대응하고 지역 화학 산업의 체질을 개선하는 중요한 기반이 될 것”이라며 “AI 기반 실증 체계를 통해 지역 기업들이 시장 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.

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