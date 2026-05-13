포항 앞바다서 홀로 조업 나간 60대 선장 실종···해경 수색

경북 포항 앞바다에서 홀로 조업에 나선 60대 선장이 실종돼 해경이 수색에 나섰다.
13일 포항해양경찰서에 따르면 지난 12일 오후 7시59분쯤 포항시 북구 지경항 동쪽 약 21㎞ 해상에서 60대 선원이 홀로 탄 3t급 어선 A호가 입항하지 않고 연락이 끊겼다는 신고가 접수됐다.
현장에 먼저 도착한 인근 조업선은 A호 내부에서 선장을 발견하지 못한 것으로 전해졌다.
해경은 경비함정과 연안 구조정 등을 투입해 주변 해역을 수색하고 있다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.05.13 09:15
기사를 재생 중이에요
경북 포항 앞바다에서 홀로 조업에 나선 60대 선장이 실종돼 해경이 수색에 나섰다.
13일 포항해양경찰서에 따르면 지난 12일 오후 7시59분쯤 포항시 북구 지경항 동쪽 약 21㎞ 해상에서 60대 선원이 홀로 탄 3t급 어선 A호가 입항하지 않고 연락이 끊겼다는 신고가 접수됐다.
현장에 먼저 도착한 인근 조업선은 A호 내부에서 선장을 발견하지 못한 것으로 전해졌다.
해경은 경비함정과 연안 구조정 등을 투입해 주변 해역을 수색하고 있다.
박경은 기자의 클래식 샛길서보니…편해진 몸동작, 그만큼 자유로워진 표현
이창진의 우주로 읽는 과학‘비용’이란 획일적 잣대로 재단하면, 누리호의 가치 제대로 못 누리오
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)