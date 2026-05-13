포항 앞바다서 홀로 조업 나간 60대 선장 실종···해경 수색

경북 포항 앞바다에서 홀로 조업에 나선 60대 선장이 실종돼 해경이 수색에 나섰다.

13일 포항해양경찰서에 따르면 지난 12일 오후 7시59분쯤 포항시 북구 지경항 동쪽 약 21㎞ 해상에서 60대 선원이 홀로 탄 3t급 어선 A호가 입항하지 않고 연락이 끊겼다는 신고가 접수됐다.

현장에 먼저 도착한 인근 조업선은 A호 내부에서 선장을 발견하지 못한 것으로 전해졌다.

해경은 경비함정과 연안 구조정 등을 투입해 주변 해역을 수색하고 있다.