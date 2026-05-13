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“감자꽃 만개한 DMZ 펀치볼 둘레길 걸어보세요”···6월 6~7일 걷기 행사 개최

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강원 양구군 해안면의 DMZ 펀치볼 둘레길 일원에서 오는 6월 6일부터 7일까지 이틀간 '2026 감자꽃&숲길 걷기' 행사가 진행된다.

한국등산·트레킹지원센터와 함께 진행하는 이번 행사는 초여름 감자꽃이 만개한 펀치볼 일원의 자연경관과 DMZ 숲길을 함께 체험할 기회를 제공한다.

참가자들은 DMZ 펀치볼 둘레길의 대표 구간인 만대 벌판길과 오유밭길 일원을 중심으로 총 6.6㎞ 코스를 걷게 된다.

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“감자꽃 만개한 DMZ 펀치볼 둘레길 걸어보세요”···6월 6~7일 걷기 행사 개최

입력 2026.05.13 09:41

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5월 13일부터 숲나들e 통해 선착순 200명 모집

‘감자꽃&숲길 걷기’ 행사 관련 이미지. 양구군 제공

‘감자꽃&숲길 걷기’ 행사 관련 이미지. 양구군 제공

강원 양구군 해안면의 DMZ 펀치볼 둘레길 일원에서 오는 6월 6일부터 7일까지 이틀간 ‘2026 감자꽃&숲길 걷기’ 행사가 진행된다.

한국등산·트레킹지원센터와 함께 진행하는 이번 행사는 초여름 감자꽃이 만개한 펀치볼 일원의 자연경관과 DMZ 숲길을 함께 체험할 기회를 제공한다.

참가자들은 DMZ 펀치볼 둘레길의 대표 구간인 만대 벌판길과 오유밭길 일원을 중심으로 총 6.6㎞ 코스를 걷게 된다.

DMZ 자생식물원을 출발해 송가봉 쉼터, 대암계곡, 감자꽃길, 만대 저수지를 거쳐 다시 DMZ 자생식물원으로 돌아오는 순환형으로 운영된다.

‘감자꽃&숲길 걷기’ 행사 관련 이미지. 양구군 제공

‘감자꽃&숲길 걷기’ 행사 관련 이미지. 양구군 제공

점심 식사 장소인 서낭당 야외쉼터에서는 지역 농특산물과 산나물을 활용한 ‘숲밥’이 제공된다.

만대 저수지 쉼터에서는 감자 부치기 체험과 간단한 간식도 즐길 수 있다.

또 행사장 일원에서는 지역 농특산품 판매 장터도 열린다.

장터에서는 시래기, 사과, 벌꿀, 건나물 등 지역 농특산물과 질경이, 돼지감자 순, 산마늘 등을 활용한 장아찌류 등을 살 수 있다.

숲나들e 누리집을 통해 선착순으로 참가자를 모집한다.

모집 인원은 6월 6일 100명, 6월 7일 100명 등 모두 200명이다.

참가비는 1인당 1만 원이며 사전 납부해야 한다.

납부한 참가비는 행사 당일 지역 화폐인 양구사랑상품권으로 전액 환급된다.

자세한 사항은 DMZ 펀치볼 둘레길 안내센터(033-481-8565)로 문의하면 된다.

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