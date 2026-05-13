“감자꽃 만개한 DMZ 펀치볼 둘레길 걸어보세요”···6월 6~7일 걷기 행사 개최

5월 13일부터 숲나들e 통해 선착순 200명 모집

강원 양구군 해안면의 DMZ 펀치볼 둘레길 일원에서 오는 6월 6일부터 7일까지 이틀간 ‘2026 감자꽃&숲길 걷기’ 행사가 진행된다.

한국등산·트레킹지원센터와 함께 진행하는 이번 행사는 초여름 감자꽃이 만개한 펀치볼 일원의 자연경관과 DMZ 숲길을 함께 체험할 기회를 제공한다.

참가자들은 DMZ 펀치볼 둘레길의 대표 구간인 만대 벌판길과 오유밭길 일원을 중심으로 총 6.6㎞ 코스를 걷게 된다.

DMZ 자생식물원을 출발해 송가봉 쉼터, 대암계곡, 감자꽃길, 만대 저수지를 거쳐 다시 DMZ 자생식물원으로 돌아오는 순환형으로 운영된다.

점심 식사 장소인 서낭당 야외쉼터에서는 지역 농특산물과 산나물을 활용한 ‘숲밥’이 제공된다.

만대 저수지 쉼터에서는 감자 부치기 체험과 간단한 간식도 즐길 수 있다.

또 행사장 일원에서는 지역 농특산품 판매 장터도 열린다.

장터에서는 시래기, 사과, 벌꿀, 건나물 등 지역 농특산물과 질경이, 돼지감자 순, 산마늘 등을 활용한 장아찌류 등을 살 수 있다.

숲나들e 누리집을 통해 선착순으로 참가자를 모집한다.

모집 인원은 6월 6일 100명, 6월 7일 100명 등 모두 200명이다.

참가비는 1인당 1만 원이며 사전 납부해야 한다.

납부한 참가비는 행사 당일 지역 화폐인 양구사랑상품권으로 전액 환급된다.

자세한 사항은 DMZ 펀치볼 둘레길 안내센터(033-481-8565)로 문의하면 된다.