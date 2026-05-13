삼성전자 “노조 협상 결렬 매우 유감…대화 노력 계속”

삼성전자는 13일 노동조합의 결렬 선언으로 정부의 사후조정 절차가 중단된 데 대해 유감을 표하고 대화를 지속하겠다고 밝혔다.

삼성전자는 이날 입장문을 내고 “정부가 어렵게 만든 사후조정이 노조의 결렬선언으로 안타깝게도 무산됐다”며 “노조의 이런 결정은 회사는 물론 협상 타결을 기다리는 임직원, 그리고 주주와 국민들에게 큰 걱정과 불안을 끼치는 행동으로 매우 유감스럽다”고 밝혔다.

이어 “노조는 경영 실적에 따른 회사 측의 유연한 제도화를 거부하며 경직된 제도화만을 시종 고수하고 있다”며 “회사는 마지막까지 진정성 있는 대화를 통해 최악의 사태를 막기 위한 노력을 지속할 것”이라고 밝혔다.

삼성전자 노사는 지난 11일과 12일 이틀에 걸쳐 중앙노동위원회 중재로 사후조정 절차를 진행했다. 노측 교섭대표인 최승호 초기업노동조합 삼성전자 지부(초기업노조) 위원장은 13일 오전 2시35분쯤 “성과급 상한 폐지와 투명화·제도화를 요구했으나 이 부분이 관철되지 않았다”며 사후조정 결렬을 선언했다.

노조는 오는 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업에 나서겠다고 예고한 상태다.