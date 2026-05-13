고유가에 ‘하이브리드 전성시대’···쏘렌토 HEV, 월 1만대 판매 돌파

기아의 대표 중형 SUV 쏘렌토 하이브리드가 국내 시장에서 월 판매량 1만대를 넘었다. 현대자동차와 기아를 통틀어 친환경차 단일 모델이 월 판매량 1만대를 돌파한 것은 이번이 처음이다.

13일 기아에 따르면, 지난달 쏘렌토 하이브리드는 국내 시장에서 1만 241대가 팔렸다. 같은 기간 가솔린 모델을 포함한 쏘렌토 전체 판매량이 1만2078대임을 고려하면, 판매 비중의 약 85%를 하이브리드가 차지했다. 도로 위 쏘렌토 10대 중 8대 이상이 하이브리드 번호판을 달고 나온 셈이다.

이번 판매실적은 이미 예견된 결과라는 평가가 나온다. 2020년 출시 첫해 2만4278대였던 판매량은 매년 가파르게 상승했다. 2023년 상품성 개선 모델 ‘더 뉴 쏘렌토’ 출시 이후 연간 5만대 고지를 넘어섰고, 2024년과 2025년에는 2년 연속 국내 전체 베스트셀링카 1위에 오르며 ‘국민 SUV’ 입지를 굳혔다.

기아는 구동 모터를 활용한 차량 제어 기술인 ‘E-VMC’를 적용해 승차감을 대폭 개선했다고 밝혔다. 과속방지턱 통과 시 흔들림을 제어하는 ‘E-라이드’와 코너링 접지력을 높이는 ‘E-핸들링’은 육중한 SUV에서도 세단 못지않은 주행감을 구현했다는 호평을 받았다고 기아 측은 설명했다.

고유가 기조가 장기화되면서 경제성이 뛰어난 친환경차로 수요가 몰리고 있는 점도 작용했다. 실제로 국내 친환경차 시장은 2019년 11만대 수준에서 지난해 54만대 규모로 5배가량 폭증했다. 특히 하이브리드 모델은 올해 1분기에만 10만대 넘게 팔리며 시장 성장을 주도하고 있다.

기아 관계자는 “쏘렌토 하이브리드는 국내 RV 시장의 기준을 제시하는 모델”이라며 “고객 수요에 맞춘 지속적인 상품성 개선으로 독보적인 경쟁력을 유지해 나갈 것”이라고 밝혔다.