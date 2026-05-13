창간 80주년 경향신문

7500선 무너진 코스피…외국인 5거래일째 ‘팔자’ 행렬

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

코스피 지수가 13일 2% 가량 하락하며 7400선으로 주저앉았다.

코스피는 이날 오전 9시 54분 현재 전장 대비 145.68 내린 7497.47을 기록 중이다.

지수는 전장보다 129.50포인트 내린 7513.65로 출발해 낙폭을 확대하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

7500선 무너진 코스피…외국인 5거래일째 ‘팔자’ 행렬

입력 2026.05.13 10:12

수정 2026.05.13 10:23

펼치기/접기
  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·삼성전자 주가가 표시돼있다. 연합뉴스

13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·삼성전자 주가가 표시돼있다. 연합뉴스

코스피 지수가 13일 2% 가량 하락하며 7400선으로 주저앉았다.

코스피는 이날 오전 9시 54분 현재 전장 대비 145.68(1.91%) 내린 7497.47을 기록 중이다. 지수는 전장보다 129.50포인트(1.69%) 내린 7513.65로 출발해 낙폭을 확대하고 있다.

코스닥은 전장 대비 19.68포인트(1.67%) 내린 1159.61을 기록하고 있다.

코스피시장에서 외국인이 1조 8555억원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 외국인은 5거래일 연속 ‘팔자’ 행렬에 나서고 있다. 반면 개인이 1조 6043억원, 기관이 1838억원 순매수 중이다.

반도체 대형주인 삼성전자는 전장대비 3.76% 내린 26만8500원에, SK하이닉스는 전장과 같은 180만3500원에 거래 중이다.

간밤 뉴욕증시가 혼조세를 보이고 미국발 물가 상승 부담이 커진 게 코스피 하락에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 0.11% 올랐지만, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 각각 0.16%, 0.71% 내린 채 마감했다.

미국 노동부는 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.8% 상승했다고 밝혔다. 이는 2023년 5월 이후 가장 높은 상승률이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글