전남도, 세계자연보전연맹 가입···WCC 유치 기반 확대

전남도가 세계 최대 자연보전 국제기구인 세계자연보전연맹(IUCN) 회원 지위를 확보했다. 지역 생태·환경 정책을 국제 논의 구조와 연결하고, 세계자연보전총회(WCC) 유치 기반을 넓히는 계기가 될 것으로 보인다.

전남도는 “세계자연보전연맹 회원 가입이 확정돼 글로벌 생태·환경 협력을 강화하게 됐다”고 13일 밝혔다. 세계자연보전연맹은 1948년 설립된 자연보전 분야 국제기구다. 정부와 지자체, 비정부기구, 연구기관 등 1601개 기관·단체가 회원으로 참여하고 있다.

전남도는 이번 가입으로 생물종 보전, 보호지역 관리, 생물다양성 협약 등 자연보전 분야 국제 논의에 참여하게 된다. 세계자연보전총회 등 국제환경회의에서 정책 교류를 확대하고, 국제 네트워크를 활용한 공동사업 발굴도 추진할 계획이다.

회원 자격에 따라 국제회의에서 토론 발언권과 투표권도 행사할 수 있다. 전남도는 이를 바탕으로 지역의 자연환경 자원을 활용한 국제행사와 포럼 유치, 생태·환경 분야 지방정부 위상 제고를 추진한다.

전남도는 세계자연보전연맹 한국위원회를 통해 생물다양성 연구와 전문 자문 지원을 요청할 계획이다. 유네스코 세계유산위원회, 생물다양성협약, 기후변화협약 등과의 협력 논의도 넓혀 국제 인증과 협약 기반을 체계적으로 마련한다는 방침이다.

김영록 지사는 “세계자연보전연맹 가입을 계기로 전남의 생태·환경 정책을 국제사회와 적극 공유하고, 자연보전과 지역발전이 선순환하는 글로벌 협력 모델을 만들겠다”고 말했다.