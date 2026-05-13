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본문 요약

충남도 농업기술원은 최근 도내 포도원 현장 예찰 결과, 매미충류 약충 발생 시기가 평년보다 빨라진 것으로 확인됐다고 13일 밝혔다.

도 농업기술원은 중점 관리 방안으로 잎 뒷면·신초·꽃송이 주변 정밀 예찰, 약충 확인 시 등록 약제 즉시 살포, 약액이 잎 뒷면까지 충분히 닿도록 방제, 방제 5~7일 후 생존 약충 재확인, 포장 주변 잡초 및 인접 기주식물 관리 등을 당부했다.

도 농업기술원 관계자는 "방제 횟수를 무조건 늘리기보다 약충 발생 시기에 맞춰 정확하게 방제하는 것이 중요하다"며 "등록 약제를 안전사용기준에 따라 사용하고 동일 계통 약제의 반복 사용은 피해야 한다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“포도잎 갉아먹기 시작했다”···평년보다 일찍 나타난 ‘매미충류 약충’

입력 2026.05.13 10:22

  • 강정의 기자

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“겨울철 평년기온 상승·봄철 고온 현상 원인”

매미충류 약충이 발생한 포도원 현장. 충남도 농업기술원 제공

매미충류 약충이 발생한 포도원 현장. 충남도 농업기술원 제공

충남도 농업기술원은 최근 도내 포도원 현장 예찰 결과, 매미충류 약충 발생 시기가 평년보다 빨라진 것으로 확인됐다고 13일 밝혔다.

기상청에 따르면 2025~2026년 충남지역 겨울철 평균기온은 0.6도로, 평년보다 0.7도 높았으며 올해 3월 평균기온도 평년 대비 1.4도 상승했다. 지난달 평균기온 역시 13.5도로 평년보다 1.8도 높았고 포도 주산지인 천안지역의 지난달 평균 최고기온은 21도로, 평년보다 2.3도 높은 것으로 나타났다.

도 농업기술원은 겨울철 평균기온 상승과 봄철 고온 현상이 월동 해충의 발생 시기를 앞당긴 주요 원인으로 보고 있다.

특히 전년도 해충 발생이 많았거나 주변 잡초 및 기주식물 관리가 미흡한 포장은 초기 약충 밀도가 빠르게 증가할 가능성이 높다고 설명했다. 비가림 재배지와 시설하우스는 노지보다 해충 발생 시기가 빨라 세밀한 예찰이 필요한 상황이다.

매미충류는 약충이 포도 잎과 신초 등을 흡즙해 수세를 약화시키고 과실 상품성을 떨어뜨리는 해충이다. 방제 적기는 잎 뒷면과 신초 줄기, 꽃 주변에서 약충이 확인되는 시기로, 이 시기를 놓치면 약제 감수성이 낮아지고 이동 범위가 넓어져 방제 효과가 떨어질 수 있다.

도 농업기술원은 중점 관리 방안으로 잎 뒷면·신초·꽃송이 주변 정밀 예찰, 약충 확인 시 등록 약제 즉시 살포, 약액이 잎 뒷면까지 충분히 닿도록 방제, 방제 5~7일 후 생존 약충 재확인, 포장 주변 잡초 및 인접 기주식물 관리 등을 당부했다.

도 농업기술원 관계자는 “방제 횟수를 무조건 늘리기보다 약충 발생 시기에 맞춰 정확하게 방제하는 것이 중요하다”며 “등록 약제를 안전사용기준에 따라 사용하고 동일 계통 약제의 반복 사용은 피해야 한다”고 말했다.

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