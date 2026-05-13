‘노후 산업단지 화재 막아라’···대구소방, 민간 전문가 사전점검 강화

대구소방안전본부는 노후 산업단지에서의 화재를 막기 위해 사전 점검 등을 강화한다고 13일 밝혔다.

대구소방본부는 재난관리기금 등 3억1300만원을 들여 ‘화재예방안전 추진단’을 구성하는 등 사업을 추진할 예정이다. 소방과 건축, 전기 등 분야별 민간 전문가 10명이 동참한다고 소방당국은 설명했다.

추진단은 현장을 방문해 각 분야의 화재 취약 요인을 점검한 뒤, 사업장의 자율 개선을 유도하는 ‘화재예방 안전 컨설팅’을 벌인다. 이후 개선 권고사항이 이행되지 않거나 장기간 방치되는 경우에는 소방당국이 화재안전조사를 진행한다.

소방당국은 조사 과정에서 확인된 위반 사항에 대해서는 형사 입건 및 과태료 부과, 조치 명령 등 행정처분을 내릴 방침이다.

올해는 지역 산업단지 내 사업장 1만335곳 중 약 2100곳(20.3%)에 대해 점검이 이뤄질 예정이다. 추진단은 다음 달부터 오는 12월까지 활동을 이어간다.

대구소방본부는 지역 산단 24곳 중 14곳이 조성된 후 20년을 넘겼다고 밝혔다. 화재 원인으로는 기계적 요인(39.4%)과 전기적 요인(19.9%) 등이 꼽혔다.

특히 대구 산업단지의 경우 1500㎡ 미만 규모의 공장이 전체의 약 87%를 차지하고, 공장 간 거리가 1m 이내인 곳이 많아 연쇄 확산 위험이 큰 것으로 분석됐다. 대구소방본부는 앞으로도 산단 화재예방 사업을 계속 운영하는 게 바람직하다는 시각을 갖고 있다.

김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “노후 산업단지의 안전 기반을 확충해 안전도시 대구 이미지를 높이고 지역 산업의 경쟁력을 지탱하겠다”고 말했다.