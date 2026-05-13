‘학생들 안심하고 다닐 수 있게’ 등·하굣길 경찰 집중 배치

광주 여고생 살인사건으로 불안감 커져 학교·학원가 등 10주간 ‘특별 치안 활동’

최근 광주 여고생 살인 사건으로 불안감이 커지자 경찰이 오는 7월까지 등·하굣길 안전 강화 활동에 나서기로 했다.

경찰청은 오는 7월22일까지 10주간 ‘학생 맞춤형 특별 치안 활동’을 벌인다고 13일 밝혔다.

경찰은 우선 학교 주변, 통학로, 학원가 등 학생들이 자주 오가는 생활권역 중심으로 거점 배치를 강화하고, 통학 시간대 경찰서별 가용 경력을 최대한 동원해 가시적 경찰 활동을 집중적으로 전개하기로 했다. 학생들이 눈으로 직접 경찰관을 확인해 안심할 수 있도록 하겠다는 구상이다.

학교전담경찰관(SPO)과 범죄예방진단팀(CPO)이 합동으로 해당 구역에 대한 총체적 안전 진단도 시행한다. 취약 지점에 대해서는 범죄예방 시설을 보강한다. 이 과정에서 순찰 신문고 등을 통해 학생들 의견도 적극 수렴해 반영할 방침이다.

경찰은 또 공중협박, 공공장소 흉기 소지 등 이상 동기 범죄 가능성이 큰 전조 증후 사건은 관할 기능을 불문하고 총력 대응하기로 했다. 고위험 정신 질환자에 대해서는 응급입원 등 조치를 강화하고 대응 인프라를 확충할 계획이다. 경찰력만으로 한계가 있는 사각지대에 대응하기 위해서는 자율방범대와 학생 보호 인력 등 민간의 안전활동 참여를 확대하고 유관 지역단체와 신고 핫라인을 구축해 나가기로 했다.

유재성 경찰청장 직무대행은 오는 14일 순찰 현장을 찾아 상황을 점검한다. 유 직무대행은 “학생들이 안심하고 통학·귀가할 수 있도록 경찰력을 집중하고, 학생 생활권역 전반의 안전망을 촘촘히 보강하는 데 최선을 다해 나가겠다”고 밝혔다.