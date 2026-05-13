국민의힘, 국회부의장 후보에 4선 박덕흠 선출…“막중한 책임감”

국민의힘 몫의 국회부의장 후보에 4선의 박덕흠 의원이 선출됐다.

국민의힘은 13일 국회부의장 후보 선출을 위한 의원총회를 열고 박 의원을 후보로 결정했다. 박 의원은 조경태(6선·부산 사하을), 조배숙(5선·비례대표) 의원과 3파전을 벌였다.

이에 따라 국회는 본회의를 열어 박 의원을 부의장으로 최종 선출할 예정이다.

박 의원은 선출 직후 “엄중한 시기에 부의장직을 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다”며 “선배, 동료 의원 여러분과 의회민주주의의 새로운 역사가 쓰일 수 있도록 온 힘을 다해 전력투구하겠다. 우리는 ‘원팀’”이라고 말했다.

박 의원은 22대 국회 전반기에도 국회부의장에 도전한 바 있다. 박 의원은 이번 6·3 지방선거, 재보궐 선거의 공천관리위원장을 맡았다.

충북 옥천 출신의 박 의원은 2019년 19대 총선에서 충북 보은·옥천·영동 지역의 새누리당 후보로 당선되어 초선을 지냈다. 이후 20·21·22대 총선에서 당선 충북 보은·옥천·영동·괴산 지역에서 내리 당선되며 4선을 지냈다.