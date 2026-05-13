난소암 항암치료 후 손발 저림·근력 약화··· ‘이 성분’ 투여하니 부작용 감소

고용량 셀레늄 정맥 주사로 투여 시 2등급 이상 말초신경병증 감소 확인









난소암 항암치료 환자 대부분이 경험하는 손발 저림과 근력 약화 등의 부작용을 항산화 물질인 셀레늄 주사로 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

서울대병원 산부인과 김희승 교수 연구팀은 난소암 환자에게 나타나는 운동기능 장애에 대한 고용량 셀레늄 정맥 주사의 예방 효과를 분석해 국제학술지 ‘비엠씨 메디신(BMC Medicine)’에 발표했다고 13일 밝혔다. 연구진은 백금 민감성 재발 난소암 환자 68명을 두 그룹으로 나눠 표준 항암제(파클리탁셀·카보플라틴·베바시주맙) 투여 2시간 전 각각 고용량 셀레늄(아셀렌산나트륨 2000㎍/40㎖) 또는 위약(동일 용량의 생리식염수)을 정맥 주사하는 방식으로 임상시험을 진행했다.

항암화학치료를 받는 환자들에겐 말초신경병증이 나타날 수 있는데, 특히 난소암 환자 중에선 70~80%가 손발이 저리고 근육의 힘이 떨어지는 부작용을 겪는 것으로 알려져 있다. 이는 난소암 치료에 쓰이는 탁산 및 백금 계열 항암제가 체내 활성산소 생성을 늘려 신경 손상이 일어나기 때문이다. 이런 부작용은 증상이 가벼운 1등급부터 중증인 4등급으로 분류되며 2등급부터는 보행이나 도구 사용 등 자립적인 일상생활에 지장이 생길 수 있다. 특히 이미 항암제 투약 경험이 있어 신경 손상이 누적된 백금 민감성 재발 난소암 환자들은 부작용에 훨씬 취약한 상태다.

연구진은 아직 부작용을 막을 수 있는 뚜렷한 예방책이 없는 실정에서 대표적인 항산화 물질인 셀레늄이 활성산소를 효과적으로 제거해 산화 스트레스로 인한 신경 손상을 예방할 수 있을지 분석했다. 그 결과, 셀레늄을 투여한 환자군의 2등급 이상 운동 기능 장애 발생률은 치료 과정 중 위약군보다 유의미하게 감소한 것으로 나타났다. 치료 3·4회차 직전 위약군의 2등급 이상 운동 기능 장애 발생률은 각각 23.3%, 20.0%인 데 비해 셀레늄군은 각각 3.3%, 3.3%로 대비됐다. 이 같은 보호 효과는 특히 60세 이상 고령 환자에게 더욱 뚜렷하게 나타나 3회차 직전 위약군(33.3%)과 셀레늄군(5.6%) 간에 큰 차이를 보였다.

다만 치료가 모두 끝난 3개월 후 시점에서의 전체 1등급 이상 말초신경병증 발생률은 두 그룹 간 유의미한 차이가 없어 전체적인 예방 효과를 입증할 수는 없었다. 연구진은 가벼운 감각 이상 발생 자체를 완전히 막지는 못해 보호 효과가 일시적일 수 있다는 한계는 인정하면서도, 독성이 누적되는 항암치료 3~4회차 시점에서 일상을 위협하는 2등급 이상의 운동 기능 장애를 유의미하게 억제할 수 있었다고 밝혔다. 또한 고용량 셀레늄 정맥 투여와 연관된 중대한 독성이 보고되지 않았고 여러 생존지표에서도 두 그룹 간 차이가 없어 기존의 항암치료 효과를 방해하지 않는 안전성은 확인됐다.

연구진은 후속 연구를 통해 투여 용량·기간을 최적화할 경우 낙상 등의 위험이 큰 고령 암 환자를 위한 예방적 보조요법 지침에 포함될 가능성도 있을 것으로 봤다. 김희승 교수는 “이번 연구는 향후 대규모 연구를 통해 운동신경 장애 예방을 위한 셀레늄의 역할을 검증할 근거를 마련했다는 데 의의가 있다”며 “60세 이상의 암환자에서 항암화학요법 유발 말초신경병증의 중증도를 고용량 셀레늄 정맥 주사를 통해 조절할 수 있어 암환자들이 받는 일상에서의 고통을 덜어줄 수 있을 것”이라고 말했다.