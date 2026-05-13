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[속보]김민석 “삼성전자, 어떤 경우에도 파업 않도록 노사대화 지원”···총파업 가시화에 긴급장관회의

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김민석 국무총리가 초읽기에 들어간 삼성전자 총파업과 관련해 13일 긴급 관계장관회의를 열었다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사 국무총리 집무실에서 고용노동부 장관과 산업통상부 차관으로부터 새벽까지 진행됐던 사후조정 결과를 보고 받고, 향후 삼성전자 파업과 관련한 정부의 대응 방향을 논의했다.

김 총리는 노사 간 사후조정이 결렬된 점에 대해 "안타깝다"고 표하며 사태 장기화 가능성에 대한 우려를 나타냈다.

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[속보]김민석 “삼성전자, 어떤 경우에도 파업 않도록 노사대화 지원”···총파업 가시화에 긴급장관회의

입력 2026.05.13 11:01

수정 2026.05.13 11:06

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  • 민서영 기자

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김민석 국무총리가 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 초읽기에 들어간 삼성전자 총파업과 관련해 13일 긴급 관계장관회의를 열었다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사 국무총리 집무실에서 고용노동부 장관과 산업통상부 차관으로부터 새벽까지 진행됐던 사후조정 결과를 보고 받고, 향후 삼성전자 파업과 관련한 정부의 대응 방향을 논의했다.

김 총리는 노사 간 사후조정이 결렬된 점에 대해 “안타깝다”고 표하며 사태 장기화 가능성에 대한 우려를 나타냈다. 김 총리는 “국민 경제에 미치는 파급효과의 중대성을 고려해 정부 차원에서 상황을 면밀히 관리해 나가야 한다”고 지시했다.

김 총리는 또 “어떠한 경우에도 파업으로 이어지지 않게끔 노사 간의 대화가 지속적으로 이뤄지도록 적극 지원하라”고 관계부처에 당부했다.

앞서 삼성전자 노사는 전날 오전 10시부터 이날 오전 3시까지 장장 17시간에 걸쳐 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 회의를 진행했으나 합의점을 찾지 못했다.

이에 따라 노조가 이달 21일부터 다음달 7일까지 18일간 벌이겠다고 예고한 총파업이 현실화할 가능성이 커졌다.

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