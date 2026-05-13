대법 “옵티머스 펀드 판매한 NH투자, JYP에 15억원 배상해야”

JYP엔터테인먼트가 옵티머스 펀드에 투자한 자금을 돌려달라며 펀드 판매사 NH투자증권을 상대로 낸 소송에서 이겼다.

대법원 3부(주심 오석준 대법관)는 JYP가 NH투자증권을 상대로 낸 부당이득금 반환소송에서 NH투자증권이 JYP에게 약 15억1000만원을 지급하라는 원심 판결을 최근 확정했다고 13일 밝혔다.

앞서 JYP는 2019년 12월 옵티머스자산운용의 위탁 판매사인 NH투자증권의 권유로 6개월 만기 옵티머스 펀드 상품에 30억원을 투자했다. 당시 JYP가 받은 투자설명서 등에는 ‘공공기관이 발주해 시공사 등이 보유중인 공사대금 매출채권 등 확정금리형 자산에 주로 투자’한다는 내용이 담겼다. 그러나 JYP는 “공공기관 매출채권에 투자가 이뤄질 수 없음에도 투자가 가능한 것처럼 투자설명서에 허위 기재돼 있다”라며 투자금 등을 돌려달라고 NH투자증권을 상대로 2021년 소송을 냈다.

1심은 JYP가 착오로 인해 투자했다는 점을 인정하며 펀드 매매 계약은 취소된다고 판단했다. 그러면서 NH투자증권이 JYP에 투자금 30억원을 반환하라고 판결했다.

2심도 NH투자증권의 책임을 인정했으나 반환해야 할 액수는 15억1000만원으로 낮췄다. 2심 재판부는 옵티머스 측이 문서 위조 등을 통해 금융기관 등을 속인 만큼 NH투자증권에 “중대한 귀책 사유가 있다고 보기는 어렵다”고 했다. 아울러 “이 사건 펀드는 상당한 투자 위험을 수반할 것이 애초부터 예정된 전문투자형 사모집합투자신탁이라는 점에서 원고(JYP)가 입은 투자 손실의 책임을 뒤늦게 피고(NH투자증권)에게 전부 떠넘기는 것이 적절하지 않다고 볼 여지도 있다”고 했다.

JYP와 NH투자증권은 모두 상고했지만 대법원은 원심 판단에 잘못이 없다고 보고 상고를 기각했다.

옵티머스는 공공기관 및 지방자치단체가 지급 보증하는 매출채권에 투자한다며 투자자들을 모은 뒤 부실기업 사모사채 등에 투자해 2020년 5000억원대 환매 중단 사태가 발생했다. NH투자증권은 옵티머스 펀드의 최대 판매사였다.