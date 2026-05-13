20년 과일 외길에 혜성같이 등장한 ‘멋쟁이 채소’···나오자마자 ‘판매 1위’

크라운제과, 마이쮸 토마토맛 출시 출시 20여년 만에 첫 채소 활용 제품 올리브영 사전 판매서 ‘품귀’ 현상도

마이쮸가 출시 22년만에 과일맛을 벗어나 채소를 입고 토마토맛 제품을 출시했다.

크라운제과는 특유의 쫄깃한 식감에 상큼한 토마토 풍미를 더한 ‘마이쮸 토마토’를 출시했다고 13일 밝혔다. 마이쮸는2004년 출시 이후 포도, 딸기, 복숭아 등 과일 맛으로 시장을 선도해왔는데, 20년 만에 처음으로 채소를 활용한 라인업을 선보인 것이다.

회사 측은 “그간 SNS를 통해 ‘토마토 맛을 마이쮸로도 즐기고 싶다’는 고객들의 끊임없는 요청에 응답한 첫 채소 도전”이라며 “과일의 달콤함을 넘어 채소의 건강함까지 담아 소프트 캔디 시장의 새로운 이정표를 제시하겠다”고 밝혔다.

마이쮸 최초 젊은 고객층들이 즐겨 찾는 올리브영에 입점, 사전 판매를 진행했다. 출시 일주일 만에 온라인몰 카테고리 인기, 판매순 1위에 오르고, 일부 매장에선 품귀 현상이 나타나기도 했다. 크라운은 본 생산물량을 대폭 늘리기로 했다.

크라운제과 관계자는 “트렌드에 민감한 고객들의 의견에 맞춰 마이쮸 토마토를 새롭게 선보인다”라며, “사전 판매에서 뜨거운 반응을 얻고 있는 만큼, 올여름 가장 트렌디한 간식으로 자리 잡을 것으로 기대한다”라고 밝혔다.