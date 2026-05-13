AI가 경제·사회적 영향까지 고려해 기후변화 예측한다···카이스트, 국제 공동연구

현재 기후변화 연구는 물리적인 기후 예측과 사회·경제적 영향 분석, 에너지 정책 평가 등이 제 각각 분야별로 이뤄진다. 여기에 서로 다른 데이터와 분석 체계를 사용하기 때문에 각각의 연구를 종합해 정책 결정에 활용하는 데는 많은 시간이 걸릴 수 밖에 없다. 카이스트(KAIST) 연구진이 국제 공동연구를 통해 인공지능(AI)으로 기후변화와 사회·경제적 영향 등을 동시에 분석할 수 있는 연구 모델을 제시했다.

카이스트는 녹색성장지속가능대학원 전해원 교수와 카르틱 무카빌리 겸직교수, 전산학부 오혜연 교수 연구팀이 중국 베이징대, 영국 임페리얼 칼리리 런던, 이탈리아 밀라노 폴리테크닉대, 미국 메릴랜드대 등 세계 유수 대학 및 연구기관과의 공동 연구를 통해 ‘AI 기반 기후 연구 파운데이션 모델’을 제시했다고 13일 밝혔다.

이 모델은 지구 관측 데이터와 에너지·경제 시나리오, 정책 지표 등 성격이 서로 다른 대규모 데이터를 공통된 방식으로 이해·분석할 수 있는 가상 분석공간에서 AI가 함께 처리하도록 설계됐다. 가상 분석공간 안에서 서로 다른 역할을 하는 AI 모델이 각 분야 전문가들이 협업하는 것과 같은 원리로 종합적인 분석을 해 기후변화의 물리적 현상뿐 아니라 경제·사회적 영향까지 고려한 예측 결과를 내놓는 시스템이다. 온실가스 감축 목표나 신재생에너지 확대 등 각종 정책이 산업·경제에 미치는 영향도 빠르게 분석할 수 있다.

전 교수는 “기존 기후 AI 연구는 날씨 예측이면 날씨, 경제 분석이면 경제 식으로 한 분야 안에서만 작동했으나, 이번 AI 모델은 물리적 기후, 영향 평가, 사회경제 분석을 하나의 AI 체계 안에서 연결하는 구조를 처음 제시한 것”이라며 “장기적으로 각국 정부의 탄소중립 로드맵이나 금융권 기후 리스크 평가에 직접 활용될 수 있고, 기후 재난이 공급망과 거시 경제에 미치는 파급효과나 신재생에너지 정책이 고용 시장에 미치는 영향 등 이종학문간 벽을 허무는 연구에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단의 지원을 받아 진행된 이번 연구 결과는 지난달 28일 국제학술지 ‘네이터 클라이밋 체인지’에 실렸다.