압구정로데오역 내리면 ‘쌍둥이 모래시계’가 우뚝···‘압구정 갤러리아’ 어떻게 바뀌나

세계적 건축가 토마스 헤더윅 설계 적용 재건축 서울시 건축위원회 서관·동관 건립 심의 통과

서울 압구정을 대표하는 상권인 ‘압구정 갤러리아’가 세계적인 건축가의 설계를 적용한 창의적 공간으로 재탄생한다.

서울시는 12일 제7차 건축위원회를 열고 강남구 ‘압구정 갤러리아’ 서관·동관 건립 사업 심의를 통과시켰다고 13일 밝혔다. 청담동 일대 도산대로A 역세권 활성화 사업도 함께 심의를 통과했다.

이번 심의 통과로 압구정로데오역 일대는 도시·건축 디자인 혁신 사업이 본격 추진될 전망이다. 시는 새롭게 탈바꿈하는 압구정 갤러리아가 단순한 상업 공간을 넘어 건축 미학의 정수를 보여주는 건축물이 될 것으로 전망했다.

이번 사업은 세계적 디자이너 토마스 헤더윅의 설계를 적용해 모래시계 형상의 유리 파사드 건축물 2동(기존 동관·서관)이 조성된다. 기존의 폐쇄적인 형태의 상업 시설과 차별화한 개방형 건축 모델을 구현할 예정이다.

또 통합 지하광장부터 실내 개방 공간, 중층 정원, 옥상 정원까지 이어지는 입체적 보행 체계를 구축해 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 다층적 개방 공간이 조성된다. 공공 열린 공간이 부족한 이 지역의 특성을 고려해 문화·휴식·이벤트 공간은 지하 광장에 조성했다.

또 태양광, 수열, 연료전지 등 신재생에너지와 이중외피 시스템을 도입해 제로(0)에너지 건축 수준의 친환경 성능을 확보한다는 계획이다.

청담동 52-3일대는 현재 기존 호텔 부지를 중심으로 관광·주거·상업기능이 결합된 복합개발사업이 추진 중이다. 지하 8층~지상 38층 1개동 건물에는 관광숙박시설 75실과 공동주택 29가구, 오피스텔 20실을 비롯해 문화·집회시설, 근린생활시설이 들어간다.

이번 건축계획 변경안은 호텔 지원시설과 서비스 동선 개선을 중심으로 이용객 편의성과 운영 효율성을 높이는 방향으로 보완된 게 핵심이다. 특히 호텔 내 부대시설도 재구성하고, 동선도 대폭 개선했다.

서울시는 “이번 사업들은 디자인 혁신과 관광·문화 기능이 결합된 도시 공간 전환의 대표 사례”라며 “창의적 건축과 공공성이 조화를 이루는 도시 환경을 통해 서울의 글로벌 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.