KT, 휴직˙근로시간 단축으로 육아 전방위 지원···육아휴직 사용자 40%는 남성

정부와 지자체가 일·가정 양립 문화 조성을 강조하는 가운데 KT가 ‘직원맞춤형’ 육아지원책을 확대해나가겠다고 밝혔다.

KT는 기업 차원의 양육환경 조성이 중요해짐에 따라 출산·육아 전 과정에서 가족친화제도를 확대 운영해나가겠다고 13일 밝혔다.

우선 KT는 자녀 출산 시 자녀당 최대 1억원을 연 1% 저금리로 대출해주는 ‘신생아 첫만남 대부’를 운영한다. 기존 주택자금 마련 중심의 사내 대부제도를 출산·양육 지원 제도로 확대했다.

육아휴직도 법정 휴직기간(1년)에 1년을 더해 총 2년간 지원한다. 입학과 신학기 등 돌봄 수요가 집중되는 시기에는 ‘초등자녀 돌봄 휴직 제도’를 운영하고, 만 12세 이하 자녀를 둔 직원은 하루 2시간 범위 내에서 급여 차감 없이 근로시간을 단축할 수 있도록 하고 있다.

사내 돌봄 인프라도 확대하고 있다. 지난해 KT 광화문 사옥에 약 488평 규모로 100여명의 임직원 자녀를 수용할 수 있는 어린이집이 마련됐다. 외국어 원어민 강사를 포함한 교사진을 꾸리고, 학부모 전용 주차 공간을 운영하는 등 실제 직원의 수요를 반영했다는 것이 KT 측 설명이다.

KT는 직원 맞춤형 제도 설계를 위해 ‘하이 베이비 TF’를 운영한다. ‘하이 베이비 TF’는 출산·육아기 직원과 인사·복지 등 타부서 실무자들이 함께 불편요소와 개선 과제를 발굴하는 기구다. 한 하이 베이비 TF 참여 직원은 “아이를 키우면서도 경력을 이어갈 수 있다는 안정감을 느낀다”고 했다.

지난해 KT 육아휴직 복직자 비중은 98.1%, 복직 후 12개월 이상 근무를 이어간 직원 비중은 99.3%로 집계됐다. 지난해 육아휴직 사용자 10명 중 4명은 남성 직원으로 나타났다. 육아휴직 대상자 중 육아휴직 사용률은 38.5%였다.

KT 관계자는 “직원들이 육아 부담과 경력 단절에 대한 걱정 없이 회사에서 역량과 전문성을 충분히 발휘할 수 있도록 지속 노력할 것”이라고 말했다.