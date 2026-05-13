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본문 요약

정부와 지자체가 일·가정 양립 문화 조성을 강조하는 가운데 KT가 '직원맞춤형' 육아지원책을 확대해나가겠다고 밝혔다.

지난해 KT 육아휴직 복직자 비중은 98.1%, 복직 후 12개월 이상 근무를 이어간 직원 비중은 99.3%로 집계됐다.

지난해 육아휴직 사용자 10명 중 4명은 남성 직원으로 나타났다.

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KT, 휴직˙근로시간 단축으로 육아 전방위 지원···육아휴직 사용자 40%는 남성

입력 2026.05.13 11:28

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 종로구 광화문 KT 사옥의 모습 연합뉴스

서울 종로구 광화문 KT 사옥의 모습 연합뉴스

정부와 지자체가 일·가정 양립 문화 조성을 강조하는 가운데 KT가 ‘직원맞춤형’ 육아지원책을 확대해나가겠다고 밝혔다.

KT는 기업 차원의 양육환경 조성이 중요해짐에 따라 출산·육아 전 과정에서 가족친화제도를 확대 운영해나가겠다고 13일 밝혔다.

우선 KT는 자녀 출산 시 자녀당 최대 1억원을 연 1% 저금리로 대출해주는 ‘신생아 첫만남 대부’를 운영한다. 기존 주택자금 마련 중심의 사내 대부제도를 출산·양육 지원 제도로 확대했다.

육아휴직도 법정 휴직기간(1년)에 1년을 더해 총 2년간 지원한다. 입학과 신학기 등 돌봄 수요가 집중되는 시기에는 ‘초등자녀 돌봄 휴직 제도’를 운영하고, 만 12세 이하 자녀를 둔 직원은 하루 2시간 범위 내에서 급여 차감 없이 근로시간을 단축할 수 있도록 하고 있다.

사내 돌봄 인프라도 확대하고 있다. 지난해 KT 광화문 사옥에 약 488평 규모로 100여명의 임직원 자녀를 수용할 수 있는 어린이집이 마련됐다. 외국어 원어민 강사를 포함한 교사진을 꾸리고, 학부모 전용 주차 공간을 운영하는 등 실제 직원의 수요를 반영했다는 것이 KT 측 설명이다.

KT는 직원 맞춤형 제도 설계를 위해 ‘하이 베이비 TF’를 운영한다. ‘하이 베이비 TF’는 출산·육아기 직원과 인사·복지 등 타부서 실무자들이 함께 불편요소와 개선 과제를 발굴하는 기구다. 한 하이 베이비 TF 참여 직원은 “아이를 키우면서도 경력을 이어갈 수 있다는 안정감을 느낀다”고 했다.

지난해 KT 육아휴직 복직자 비중은 98.1%, 복직 후 12개월 이상 근무를 이어간 직원 비중은 99.3%로 집계됐다. 지난해 육아휴직 사용자 10명 중 4명은 남성 직원으로 나타났다. 육아휴직 대상자 중 육아휴직 사용률은 38.5%였다.

KT 관계자는 “직원들이 육아 부담과 경력 단절에 대한 걱정 없이 회사에서 역량과 전문성을 충분히 발휘할 수 있도록 지속 노력할 것”이라고 말했다.

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