뉴스1이 한국갤럽에 의뢰해 지난 9~10일 서울 지역 만18세 이상 유권자 802명을 대상으로 6·3 지방선거 서울시장 후보 지지도를 조사해 13일 공개한 여론조사 결과, 정원오 더불어민주당 후보가 46%를 얻어 38%를 기록한 오세훈 국민의힘 후보를 오차범위 밖인 8%포인트 차로 앞섰다.

같은 기관이 지난 10~11일 부산 지역 만18세 이상 유권자 801명 대상으로 실시한 부산시장 후보 지지도 조사 결과, 전재수 민주당 후보와 박형준 민주당 후보가 각각 43%, 41%를 나타내 오차범위 내인 2%포인트 격차를 보였다.

같은 기관이 지난 9~10일 대구 지역 만18세 이상 유권자 803명을 대상으로 대구시장 후보 지지도를 조사한 결과, 김부겸 민주당 후보가 44%, 추경호 국민의힘 후보가 41%를 기록해 격차가 오차범위 내인 3%포인트에 불과했다.