경남 대형조선사·협력사 상생지원 12억원으로 확대

경남도는 ‘조선산업 상생협력 파트너 지원사업’ 선정평가위원회를 개최하고, 조선산업 생태계 강화를 위한 본격적인 행보에 나섰다고 13일 밝혔다.

이 사업은 지난해 조선산업 대기업·중소기업 동반성장을 위해 조선소의 자금을 결합해 사외협력사의 노후 생산장비 교체와 ESG 컨설팅을 지원하는 전국 최초 사업이다.

거제 삼성중공업과 한화오션이 2억원씩 출연하는 등 총 12억 원 규모(지방비 포함)로 운영된다. 지난해 사업 땐 경남도비 1억원, 조선사 1억원씩 총 3억원을 지원했지만, 올해는 지원 규모를 확대했다.

지원 내용은 대형 조선소의 기술과 자금을 활용해 사외협력사의 생산공정과 장비 개선을 지원하고, 이에스지(ESG, 환경, 사회, 지배구조) 경영 도입을 위한 컨설팅을 제공한다. 생산공정·장비 개선은 기업당 최대 1억 2000만 원 이내로 10개사를, ESG 컨설팅은 최대 4000만 원 이내로 20개사를 지원한다.

경남도는 우선 선정된 협력사를 대상으로 산·학·연 평가위원들의 평가를 거쳐 10개사를 최종 선정해 5월 중순 지원할 예정이다. 도는 이번 사업을 통해 대형 조선소와 협력사 간 공급망 안정과 생산성을 향상해 조선산업의 지속 가능한 성장을 꾀한다는 계획이다.

경남도 주력산업과 관계자는 “조선산업의 지속 성장을 위해서는 대·중소기업 간의 상생협력이 필수적”이라며 “이번 사업을 통해 경남의 주력 산업인 조선산업이 고부가가치 산업으로 전환되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.