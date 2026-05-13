AI 키오스크·로봇·드론 한자리···전남도, 16일 광양서 신기술 체험행사

인공지능과 로봇, 드론 등 디지털 신기술을 한자리에서 살펴보는 체험형 행사가 전남 광양에서 열린다.

전남도와 전남정보문화산업진흥원은 오는 16일 오전 10시30분부터 오후 6시까지 LF스퀘어 광양점 잔디광장 일원에서 ‘AI·ICT 신기술 체험·전시의 날’ 행사를 개최한다고 13일 밝혔다.

행사는 인공지능(AI)과 정보통신기술(ICT)을 도민에게 친숙하게 소개하기 위해 마련됐다. 기술 설명 중심의 행사가 아니라 현장에서 보고 조작해보는 방식으로 운영된다.

행사장에는 인공지능 기반 키오스크와 로봇 활용 콘텐츠 등을 선보이는 ‘AI 신기술 전시’가 마련된다. 참가자들은 생활 공간과 산업 현장에서 활용되는 디지털 기술의 적용 사례를 확인할 수 있다.

체험 프로그램은 AI 활용 키오스크 체험, 로봇 초상화, 드론 조종 및 비행 체험 등으로 구성됐다. 참가자가 장비를 직접 다뤄보며 기술 작동 방식과 활용 범위를 이해하도록 했다.

전남도는 학생과 청소년이 AI·ICT 기술에 대한 흥미를 키울 수 있도록 참여형 콘텐츠를 강화했다. 가족 단위 방문객도 함께 참여할 수 있는 프로그램을 운영해 도민의 디지털 신기술 접근 기회를 넓힐 계획이다.

홍기주 도 스마트정보담당관은 “이번 행사는 AI와 로봇 등 차세대 신기술을 피부로 느끼면서 미래 산업에 대한 관심을 높이는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 전남이 AI·ICT 혁신의 중심지로 거듭나도록 다양한 체감형 프로그램을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.