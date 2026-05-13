KDI, ‘반도체 효과’에 올해 경제성장률 1.9%→2.5%로 상향

중동전쟁 0.3%P 하락 요인에도 반도체 효과 커 물가 상승률 전망치도 2.1%→2.7%로 상향

국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)이 올해 경제성장률 전망치를 기존보다 0.6%포인트 높인 2.5%로 상향 조정했다. 전망치 상승의 절반 이상은 반도체 덕이었다.

KDI는 중동전쟁으로 인해 물가 상승률이 기존보다 0.6%포인트 높은 2.7%에 달할 것으로 예고했다. 공사비 급증으로 건설투자는 당초 예상보다 위축될 것으로 내다봤다.

KDI는 13일 ‘2026년 상반기 경제전망’을 통해 올해 실질 국내총생산(GDP)이 1년 전보다 2.5% 증가할 것으로 전망했다. ‘1%대 성장률’에 머물 것으로 예상했던 지난해 2월 전망치(1.9%)보다 0.6%포인트 상향 조정된 수치다. 내년 성장률은 1.7%로 예상했다. 올해와 내년 성장률이 1% 중반 수준인 잠재성장률을 웃돌 것으로 전망하면서 KDI는 경기가 ‘확장 국면’이라고 밝혔다.

성장률 전망이 달라진 건 반도체의 영향이 크다. KDI는 반도체 호황이 성장률 전망치 증가분(0.6%포인트)의 절반 이상을 이바지할 것으로 내다봤다. 정규철 KDI 금융정책연구부장은 “반도체 영향이 중동전쟁의 하방 영향을 만회하고도 남을 정도”라며 “반도체 영향이 0.3%포인트보다 상당 폭 더 클 것으로 본다”고 말했다.

KDI는 중동전쟁이 성장률을 당초 전망치보다 0.3%포인트 하락시키는 요인이라고 설명했다. 중동전쟁이 없었다면 올해 경제성장률 전망치가 2%대 후반으로 높아졌을 수도 있다.

KDI는 올해 반도체 가격 급등 등의 영향으로 경상수지 흑자액이 당초 전망(1488억달러)보다 많이 늘어난 2390억달러에 달할 것으로 봤다. 설비투자도 반도체를 제외한 부분은 미미하지만, 반도체를 중심으로 3.3% 증가할 것으로 전망했다. 2월 전망치보다 0.7%포인트 상향된 수치다.

또 올해 민간소비 상승률 전망치를 지난 2월 1.7%에서 2.2%로 높이는 등 내수도 성장률을 뒷받침할 것이라고 KDI는 분석했다. 코스피 급등 등 부의 효과로 소득이 개선되고 정부의 지원 정책이 작용한 결과다.

KDI는 올해 물가상승률도 2.1%에서 2.7%로 0.6%포인트 높여 잡았다. 예상보다 소비가 살아나고 중동전쟁으로 유가도 급등한 영향이다. 변동성이 큰 식료품, 에너지를 뺀 근원물가도 2.5%까지 오를 것으로 전망했다.

전쟁 여파로 공사비도 증가하면서 건설투자는 당초 전망(0.5%)보다 줄어든 0.1% 수준에 그칠 것으로 예상했다.

KDI는 반도체 공급 능력 확충과 중동전쟁 장기화 여부가 경기의 상·하방 요인이 되리라 전망했다. 유가 상승과 수요 증가로 인한 물가 상승세가 오래 누적되면 기준금리 인상 등 한국은행의 대응이 필요하다고 KDI는 내다봤다.