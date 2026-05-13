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본문 요약

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심 조정기일이 열렸다.

당시 2심 재판부는 최 회장이 노 관장에게 재산분할로 1조3808억원을 지급하라고 판단했다.

하지만 대법원은 과거 노 전 대통령의 비자금 300억원에 대한 SK 주식 기여분은 불법성이 있어 보호할 수 없다고 보고, 이 부분은 노 관장 측 분할 재산에서 제외해야 한다고 판단했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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최태원-노소영, SK 주식 올랐는데 재산 분할 어떻게 … 조정기일 한 차례 더 잡는다

입력 2026.05.13 12:07

수정 2026.05.13 12:32

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  • 임현경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

노소영 아트센터 나비 관장이 13일 서울 서초구 서울고법에서 열린 최태원 SK그룹 회장과의 재산 분할 파기환송심 조정기일에 출석하고 있다. 사진공동취재단

노소영 아트센터 나비 관장이 13일 서울 서초구 서울고법에서 열린 최태원 SK그룹 회장과의 재산 분할 파기환송심 조정기일에 출석하고 있다. 사진공동취재단

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심 조정기일이 열렸다. 노 관장이 SK그룹 주식 재산 분할에서 자신의 기여분을 얼마까지 인정받을지 관심이 쏠린다.

서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 13일 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 조정 절차를 1시간여 동안 진행한 뒤, 다음 조정 절차를 한 차례 더 잡기로 했다.

이날 노 관장은 대리인들과 함께 직접 법정에 나왔다. 노 관장은 ‘SK 주식이 3배 넘게 올랐는데 주식 상승분도 분할 재산에 반영돼야 한다고 보느냐’ ‘가사 기여도는 어떻게 주장할 것인가’라는 취재원 질문에 답하지 않았다. 최 회장 측은 대리인만 법정에 출석했다.

앞서 재판부는 파기환송심을 지난해 10월 배당받은 뒤, 지난 1월 준비절차 없이 곧바로 변론에 들어갔다. 재판부는 첫 변론에서 신속하게 결론을 내겠다는 의지를 밝힌 바 있다.

이후 재판부는 지난달 17일 조정회부 결정을 내리고, 이날 조정 절차에 들어갔다. 조정은 재판부가 판결로 결론을 내리기 전 양측 합의를 시도하는 절차다. 양측이 재산 분할 대상과 노 관장의 기여도 등을 다투고 있어, 입장 차를 좁히려는 것으로 풀이된다. 다만 재판부는 양측에 조정 과정에서 협의하는 사안에 대해 비밀을 유지해달라고 요청했고, 양측도 이에 합의한 것으로 알려졌다.

파기환송심 쟁점은 최 회장이 소유한 SK 지배주식에서 과거 노태우 전 대통령의 비자금 기여도를 얼마나 산정해 덜어낼지다. 이는 대법원 판단에 따른 것이다. 대법원은 지난해 10월 두 사람의 이혼은 확정했으나 재산 분할 부분은 원심판결을 파기하고 다시 심리하라고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다.

당시 2심 재판부는 최 회장이 노 관장에게 재산분할로 1조3808억원을 지급하라고 판단했다. 하지만 대법원은 과거 노 전 대통령의 비자금 300억원에 대한 SK 주식 기여분은 불법성이 있어 보호할 수 없다고 보고, 이 부분은 노 관장 측 분할 재산에서 제외해야 한다고 판단했다. 이에 따라 노 관장은 SK 주식에서 노 전 대통령의 기여도를 최소한으로 줄이고, 자신이 가사·양육을 통해 기여한 부분을 최대한으로 늘려야 하는 입장이다.

최근 SK 주가가 크게 뛴 점도 변수가 됐다. 노 전 대통령의 비자금에서 불어난 SK 주식 비율을 산정하기 어려워서다. 300억원의 가치를 과거 SK 주식 비율로 어떻게 환산할지 등 구체적인 산정 방식도 양측이 합의해야 한다. SK주식 가치는 2심 변론이 종결된 2024년 4월 1주당 16만원 정도였으나 최근 50만원대로 오른 상태다. 최 회장 측은 SK 주식이 부부 공동재산인지에 대해서도 원점부터 다투겠다는 입장인 것으로 알려졌다.

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