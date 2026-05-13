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영동서 만든 30년된 와인 열린다…영동군, 내달 대한민국와인축제 개최

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본문 요약

충북 영동군은 다음 달 11~14일 영동천 하상주차장 일원에서 '제15회 대한민국와인축제'를 개최한다고 13일 밝혔다.

영동군 관계자는 "와인산업 30주년을 기념해 영동와인의 헤리티지를 담은 차별화 된 콘텐츠를 준비했다"며"많은 분이 영동을 찾아 명품 와인의 향기와 축제의 즐거움을 함께 만끽하시길 바란다"고 전했다.

영동군에서는 1996년 ㈜와인코리아 전신인 영동포도가공영농조합이 처음으로 토종 와인을 선보인 뒤 농가형 와이너리가 들어서기 시작했다.

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영동서 만든 30년된 와인 열린다…영동군, 내달 대한민국와인축제 개최

입력 2026.05.13 13:19

  • 이삭 기자

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충북 영동군이 다음달 11~14일 영동천 하상주차장 일원에서 개최하는 ‘제15회 대한민국와인축제’ 홍보 포스터. 영동군 제공.

충북 영동군이 다음달 11~14일 영동천 하상주차장 일원에서 개최하는 ‘제15회 대한민국와인축제’ 홍보 포스터. 영동군 제공.

충북 영동군은 다음 달 11~14일 영동천 하상주차장 일원에서 ‘제15회 대한민국와인축제’를 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 축제의 주제는 영동군의 와인산업 30년 역사를 자축하는 의미를 더해 ‘서른 번의 빚음, 15번째 축제’다.

행사 기간 30년 전 제조된 빈티지 와인(1996년산) 등을 볼 수 있는 전시관이 운영된다. 와인 판매장에선 사전 심사(한국와인품평회)를 통과한 24개 와이너리가 시음행사를 진행하고 제품을 판매한다. 또 와인아카데미, 과일꼬치 만들기, 커스텀 와인잔 만들기와 샹그리아 만들기 체험 프로그램도 선보인다.

특히 와인산업 30주년을 기념해 1996년생 방문객에게 매일 100개 한정으로 리미티드 와인잔도 판매할 예정이다.

또 축제 기간 영동난계국악단 공연, 한국와인대상 시상식, 타임슬립 1996 콘서트 등의 공연도 펼쳐진다. 전통시장과 지역 소상공인을 연계한‘영동에 나들이 갈來(래)’프로그램도 운영될 예정이다.

영동군 관계자는 “와인산업 30주년을 기념해 영동와인의 헤리티지를 담은 차별화 된 콘텐츠를 준비했다”며“많은 분이 영동을 찾아 명품 와인의 향기와 축제의 즐거움을 함께 만끽하시길 바란다”고 전했다.

영동군에서는 1996년 ㈜와인코리아 전신인 영동포도가공영농조합이 처음으로 토종 와인을 선보인 뒤 농가형 와이너리가 들어서기 시작했다. 2005년 국내 유일의 포도·와인산업 특구로 지정됐다.

영동에서는 현재 35곳의 와이너리가 활동하고 있다.

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