서울 강서구가 5월 청소년의 달을 맞아 오는 16일 ‘2026 강서 아이들 까치까치 페스티벌’을 연다고 13일 밝혔다.

올해는 기존 개최지인 강서구민회관에서 등촌동 예원교회와 서낭당근린공원 일대로 장소를 옮겨 진행한다.

이번 행사 주제는 ‘함께 꿈꾸는 우리들 세상’이다. 솜씨자랑대회(동요 부르기·글짓기그림 그리기), 청소년 어울림마당, 아동 권리 홍보·체험부스 등 어린이와 청소년들이 직접 참여해 즐길 수 있는 프로그램으로 구성했다.

개회식은 오후 1시 예원교회 원니스홀에서 열린다. 이에 앞서 12시40분부터는 마술사 이지형의 마술쇼가 마련돼 있다. 개회식 이후 같은 장소에서 동요 부르기 대회가 이어진다.

오후 2~5시 예원교회와 서낭당근린공원 일대에서는 미취학 아동과 초등학생 대상 글짓기 및 그림 그리기 대회가 진행된다. 공원에서는 강서청소년회관 소속 동아리와 함께하는 청소년 어울림마당도 운영된다. 레크레이션과 마술 거리공연 등을 즐길 수 있다.

체험부스에서는 놀이를 통해 아동의 4대 권리(생존·보호·발달·참여)를 배울 수 있다. 다양한 먹거리를 파는 푸드트럭도 행사장을 찾는다.

강서구 관계자는 “이번 축제가 아이들이 각자의 꿈과 재능을 발견하고 자신감을 키우는 소중한 계기가 되길 바란다”고 말했다.