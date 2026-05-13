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“스쿨존 근처에 초등생이 운전을”···출근길에 화들짝

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본문 요약

훔친 차량을 몰고 도심을 운전한 초등학생이 경찰에 붙잡혔다.

경찰에 따르면 이날 "차량을 도난당했다"는 112 신고가 접수된 지 약 1시간 뒤 한 초등학교 인근에서 "초등학생이 차량을 운전하며 돌아다닌다"는 신고가 잇따라 들어왔다.

경찰은 도난 차량을 추적해 이날 오전 도로에서 A군을 현행범으로 체포했다.

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“스쿨존 근처에 초등생이 운전을”···출근길에 화들짝

입력 2026.05.13 13:40

수정 2026.05.13 14:29

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  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

천안서 아파트 주차된 차 훔친 초등생

무면허로 도심 질주하다 경찰 붙잡혀

또래 공범 2명 추적 중…신원은 특정

경찰 로고. 경향신문DB

경찰 로고. 경향신문DB

훔친 차량을 몰고 도심을 운전한 초등학생이 경찰에 붙잡혔다.

충남 천안동남경찰서는 특수절도 및 도로교통법상 무면허 운전 혐의로 초등학생 A군을 체포해 조사하고 있다고 13일 밝혔다.

A군은 이날 오전 7시20분쯤 천안시 동남구 한 아파트 지하주차장에서 차량을 훔쳐 운전한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 이날 “차량을 도난당했다”는 112 신고가 접수된 지 약 1시간 뒤 한 초등학교 인근에서 “초등학생이 차량을 운전하며 돌아다닌다”는 신고가 잇따라 들어왔다.

경찰은 도난 차량을 추적해 이날 오전 도로에서 A군을 현행범으로 체포했다. 경찰은 A군 외에도 또래 공범 2명이 범행에 가담한 것으로 보고 이들을 추적하고 있다.

A군과 공범들은 잠금장치가 돼 있지 않은 차량의 문을 열고 들어가 시동이 걸리자 그대로 차량을 몰고 달아난 것으로 조사됐다.

도주 과정에서 시설물을 들이받는 사고도 발생했지만, 인명피해는 없었던 것으로 파악됐다.

경찰은 공범 검거에 나서는 한편 A군을 상대로 정확한 범행 경위와 동기 등을 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “추적 중인 공범 2명의 신원은 특정됐지만, 이들 간 관계에 대해서는 검거 이후 조사가 필요하다”고 말했다.

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