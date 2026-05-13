자금성·톈안먼 통째로 전세냈던 중국, 이번에도 ‘황제 의전’?···트럼프 두번째 방중 ‘이목’

트럼프, 13일부터 2박3일간 중국 방문 2017년 첫 방중 때 극진한 의전 이력 무역 갈등·전쟁 등 현안에 간소화 전망도

13일부터 2박 3일간 이어지는 도널드 트럼프 미국 대통령의 두 번째 방중의 주요 관전 포인트 중 하나는 중국 측 의전이다. 9년 전 ‘황제 대접’에 비견되는 융숭한 의전이 이뤄진 만큼 중국이 이번에도 극진한 환대로 트럼프 대통령을 맞이할지 전 세계의 눈이 쏠린다. 일각에선 무역 갈등, 미·이란 전쟁 등 복잡한 현안이 쌓여있어 지난번 같은 의전은 어려울 것이란 전망도 나온다.

트럼프 대통령은 2017년 첫 중국 방문에서 그야말로 황제 같은 2박 3일을 보냈다. 베이징 서우두 공항에서 양제츠 외교담당 국무위원의 이례적 영접을 받은 데 이어 자금성 내 출입 제한 구역에서 만찬을 즐겼다. 1949년 중화인민공화국 건국 이후 자금성에서 만찬을 한 외국 정상은 트럼프 대통령이 처음이다. 시진핑 국가주석이 직접 ‘가이드’로 나서 궁 내부를 안내하기도 했다. 중국은 이날 행사를 위해 자금성을 통째로 휴관했으며 공항에서 시내로 통하는 도로 전체를 통제했다.

이튿날에는 베이징의 심장부라 불리는 톈안먼을 통째로 비우고 환영 행사를 진행했다. 추이 텐카이 당시 주미 중국 대사가 트럼프 대통령이 국빈 방문 수준을 넘는 대우를 받는다는 의미로 ‘국빈 방문 플러스(+)’라는 용어를 쓸 정도였다.

중국은 이번에도 특별한 의전을 준비하는 것으로 보인다. 백악관이 공개한 공식 일정과 외신 등에 따르면, 트럼프 대통령은 13일 베이징에 도착해 이튿날 시 주석과 정상회담을 한다. 이후 톈탄(천단)공원을 둘러보고 국빈 만찬을 함께할 예정이다.

그중에서도 특히 눈길을 끄는 것은 톈탄공원이다. 1420년 건립된 이 공원은 명·청 시기 황제가 풍작을 기원하며 하늘에 제사를 지내던 역사적 명소다. 장-피에르 카베스탄 홍콩침례대 교수는 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 “톈탄 방문은 자신이 운명에 의해 선택된 지도자라는 트럼프의 자아상에 부합할 수 있다”고 말했다. 자신을 예수에 빗대곤 했던 트럼프 대통령의 취향을 반영한 장소라는 것이다.

일각에선 트럼프 대통령이 2017년과 같은 파격 의전을 받지 못할 것이라는 관측도 나온다. AP통신은 지난 11일 트럼프 대통령의 이번 방문이 미·중 간 무역 갈등과 미·이란 전쟁 등 복잡한 문제 속에서 이뤄진다는 점을 짚으며 “이전만큼 극진한 환대가 재현될 가능성은 크지 않다. 일정은 공식 환영식과 정상회담, 국빈 만찬 정도로 전보다 간소화될 것”이라고 내다봤다.

이번 만남에서 양국이 실질적인 성과를 도출하기는 쉽지 않다는 관측도 의전 수준에 대한 기대를 낮추는 요인이다. 트럼프 대통령은 11월 중간선거를 앞두고도 전쟁 출구 전략을 마련하지 못한 데다, 미국 연방 국제통상법원이 이른바 ‘글로벌 10% 관세’에 제동을 걸면서 협상을 더 서둘러야 하는 쪽은 중국이 아니라는 분석이 나온다.

SCMP는 9년 전 중국의 융숭한 환대 이후 양국 관계가 악화했음을 지적하며 “이번 회담은 우호 관계를 과시하기보다 경쟁을 관리하는 자리에 가깝다”고 평가했다.

톈탄 공원은 13~14일 이틀간 일반 개방을 중단하며, 이미 입장권을 구매한 방문객에게는 환불 절차를 안내하고 있다. 현장에서는 시설을 보수·정비하며 단장 작업을 진행하는 모습도 포착됐다. 시내 중심가의 주요 역사 건축물도 잇따라 문을 닫고 있다. 정양먼 성루는 “중요 행사 협조”를 이유로 14일 하루 휴관한다고 밝혔다. 정양먼 성루는 도심을 남북으로 관통하는 베이징 중축선 위에 자리한 역사적 건축물이다. 톈안먼에서 직선거리로 약 6㎞ 떨어진 수도박물관도 “중요 행사”를 이유로 지난 11일부터 7일간 임시 휴관에 들어갔다.