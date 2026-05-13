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서울대병원 신임 병원장에 백남종 교수 임명

입력 2026.05.13 14:23

백남종 신임 서울대병원장. 서울대병원 제공

백남종 신임 서울대병원장. 서울대병원 제공

서울대병원은 제20대 병원장에 백남종 재활의학과 교수(60)가 임명됐다고 13일 밝혔다. 신임 백남종 병원장의 임기는 2029년 5월12일까지 3년이다.

백 병원장은 1990년 서울대 의대를 졸업하고 서울대병원에서 수련을 마쳤으며 2001년부터 서울대 의대 교수로 재직해 왔다. 분당서울대병원 홍보실장, 기획조정실장, 공공의료사업단장 등의 보직을 거쳐 병원장까지 역임하며 병원 경영 전반에 걸쳐 행정 역량을 쌓아왔다.

학술 연구 측면에서는 뇌졸중 환자의 기능 회복을 위한 재활치료 연구와 신경조절 기술 개발에 주력해온 경력으로 신경재활 분야의 세계적 권위자로 꼽힌다. 현재 한국인 최초로 세계신경재활학회 차기 회장으로 선출돼 임기를 수행 중이다. 아시아·오세아니아 신경재활학회 초대 회장과 한국원격의료학회 초대 이사장 등도 역임했다.

진료 및 교육 분야에선 권역 심뇌재활센터장과 서울대 의대 재활의학교실 주임교수 등을 지낸 이력이 있다. 서울대병원은 백 신임 병원장이 이 같은 행정 경험과 학술적 전문성을 바탕으로 국가중앙병원의 위상을 한층 강화하고, 디지털 헬스케어 등 미래 의료 혁신을 주도할 것이라고 밝혔다.

서울대병원장은 병원 이사회의 추천을 받아 교육부 장관 제청으로 대통령이 임명하며, 1회 연임이 가능하다.

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