[속보]고진수 노조지부장, ‘세종호텔 무단 침입’ 1심 무죄

고진수 민주노총 관광레저산업노조 세종호텔지부장이 13일 세종호텔 로비에 무단 침입한 혐의에 대해 1심에서 무죄를 선고받았다.

세종호텔 해고노동자인 고 지부장은 2024년 5월 정리해고 900일 맞이 집회에 참여한 뒤, 일부 집회 참가자들과 세종호텔 로비에 들어가 ‘정리해고 철회와 해고자 복직’을 요구하며 세종호텔 로비를 점거한 혐의(폭력행위처벌법상 공동주거침입 혐의)로 재판에 넘겨졌다.

고 지부장 측은 재판 과정에서 “당시 호텔에 머문 시간은 단 5~6분이었고 회사 측의 로비 프런트 업무는 정상적으로 이뤄졌다”며 “고 지부장과 일부 집회 참가자들이 업무를 방해하지도 않았고 회사 측의 퇴거 요구도 없었다”고 주장했다.

재판부는 고 지부장 측 주장을 받아들여, 공동주거침입 범죄가 성립하지 않는다고 판단했다. 재판부는 “세종호텔 1층 로비는 영업시간 중에는 일반인들에게 개방돼 있다”며 “고 지부장 등도 개방된 호텔 정문을 통과해 들어갔고, 이 과정에서 보안요원의 제재를 받은 것으로 보이지도 않는다”고 밝혔다.

이어 “집회 참여자들이 소음을 발생시키고 깃발과 피켓 등을 들었다는 것만으로 평화를 해친 것으로 볼 수 없다”며 “고 지부장의 행위는 공동주거침입 구성요건에 해당하지 않는다”고 설명했다.

고 지부장을 변호한 권용 법무법인 다산 변호사는 “24년간 일해온 일터인 호텔 로비에 단 6분 들어가서 정리해고를 철회하라고 외친 노동자를 형벌로 옭아매려는 검찰 기소를 단호히 뿌리친 사법부 판결”이라며 “검찰은 오늘 판결을 무겁게 받아들여 항소를 포기하고, 노조 활동에 대한 표적 수사·기소 관행을 개선해야 한다”고 했다.

이어 “오늘 판결만으로 모든 문제가 해결된 것은 아니다”라며 “고 지부장은 여전히 구속돼 있고 세종호텔 정리해고는 철회되지 않고 있다. 복직과 석방을 위한 싸움을 흔들리지 않고 이어나가겠다”고 말했다.

고 지부장은 해고자들의 복직을 촉구하며 지난해 2월부터 336일간 서울 중구 세종호텔 앞 구조물에 올라 고공농성을 벌이기도 했다. 고 지부장은 지혜복 교사의 복직을 요구하며 서울 용산구 서울시교육청에서 연대 농성을 벌인 혐의로 구속돼 재판을 받고 있다.