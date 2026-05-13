서울 건축자산 진흥구역에 짓는 한옥, ‘생태면적률’ 적용 안 한다

서울시가 건축자산 진흥구역 내에 짓는 한옥을 ‘생태면적률’ 의무 적용 대상에서 제외하도록 규제를 완화했다고 13일 밝혔다.

건축자산 진흥구역은 한옥처럼 역사·문화적 가치가 높은 건축자산이 밀집한 지역의 가치를 보전하고 체계적으로 관리하기 위해 시·도지사가 지정하는 구역이다. 진흥구역에서 한옥을 지을 경우 건축자산진흥법에 따라 건폐율을 최대 90%까지 확보할 수 있는 특례가 적용된다. 동시에 ‘서울시 생태면적률 운영지침’의 생태면적률 기준(일반건축물 20% 이상)도 충족해야 한다.

생태면적률은 대지면적 중 일정 비율 이상을 녹지 등 ‘자연순환 기능이 가능한 공간’으로 확보하도록 하는 제도다. 도시 열섬현상을 완화하고 생물 서식지를 보호하려는 취지로 운영된다. 자연 또는 인공 지반 녹지, 옥상녹화 등을 통해 확보할 수 있다.

하지만 한옥은 전통 건축 방식과 공간 구성 특성으로 인해 생태면적을 확보하기 어려워 기준을 정비해야 한다는 의견이 꾸준히 제기됐다. 기와 지붕 형태에 회벽·목재 창호 등 전통 재료로 지어져 옥상이나 벽면에 식물을 심기 힘들다. 기단과 마당 중심 공간 구성으로 자연지반 녹지 확보에도 한계가 있다.

이에 서울시는 전문가 자문을 거쳐 생태면적률 운영지침을 개정해 건축자산 진흥구역 내 한옥을 생태면적률 의무 확보 대상에서 제외했다.

서울시는 “건폐율 특례와 생태면적률 기준 간 충돌을 해소하고 한옥 건축의 실현 가능성을 높일 것으로 기대된다”며 “특히 북촌·인사동 등 주요 한옥 밀집지역에서의 사업 추진 여건이 개선될 것”이라고 말했다.