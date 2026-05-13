GS 1분기 영업이익 56.7％ 증가···중동전쟁에 GS칼텍스는 1310% 폭등

“중동 사태에 따른 일시적 재고 효과”

중동전쟁 호르무즈 해협 봉쇄로 유가가 급등하며 ㈜GS가 올해 1분기 영업이익 1조2586억원을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간보다 56.68% 증가한 것으로, 손자회사인 GS칼텍스 실적 덕분이다.

㈜GS는 13일 올해 1분기 영업이익이 1조2586억원으로 지난해 같은 기간보다 56.68% 증가했다고 밝혔다. 매출은 9.88% 증가한 6조8424억원, 당기순이익은 183.6% 늘어난 8267억원이었다.

핵심 계열사인 GS칼텍스의 영업이익은 1조6367억원으로, 지난해 같은 기간보다 1310% 증가했다. 매출은 17% 증가한 13조347억원, 당기순이익은 1095% 증가한 9853억원이었다.

GS칼텍스 실적을 사업 부문별로 보면 정유 부문 영업이익은 지난해 같은 기간보다 1882% 증가한 1조5285억을 기록했다. 매출은 22% 증가한 10조3486억원이었다. 석유화학 부문 영업이익은 350억원으로 흑자전환했고, 윤활유 부문 영업이익은 지난해 같은 기간보다 20% 감소한 733억원이었다.

GS칼텍스를 자회사로 두고 있는 GS에너지의 영업이익은 지난해 같은 기간보다 64% 증가한 1조585억원으로 집계됐다. 매출은 20% 증가한 1조9911억원, 당기순이익은 220% 증가한 6838억원이었다.

GS는 국제 유가 상승에 따른 일시적 재고 효과라며 몸을 낮췄다. GS 측은 “중동 사태에 따른 일시적 재고 효과로 전년 대비 증가했지만 정유 부문은 석유 최고가격제의 영향으로 재고 효과를 제외하면 정제 마진 이익은 전분기보다 감소했다”고 밝혔다.

이어 “석유화학과 윤활유 부문도 제품 가격이 유가 상승분을 따라가지 못하면서 수익성이 전반적으로 하락했다”며 “2분기는 중동 정세에 따른 유가 변동성이 여전할 것으로 보여 정유 부문이 이러한 불확실성에 얼마나 유연하게 대응하느냐가 실적의 향방을 결정할 핵심 요소가 될 것”이라고 밝혔다.