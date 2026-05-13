정책 홍보도 웹드라마로···대전시, 시민 배우 참여 6부작 시리즈 선보여

대전시가 정책 홍보를 위해 공개 오디션을 통해 선발한 시민 배우들이 참여하는 웹드라마를 제작한다.

대전시는 웹드라마 <라이크 대전>을 제작해 시 공식 유튜브 채널 ‘대전TV’를 통해 선보인다고 13일 밝혔다.

<라이크 대전>은 모두 6부작으로 제작되는 정책 홍보용 웹드라마다. 스포츠와 방위산업 육성, 청년 지원 등을 소재로 3~5분 분량의 짧은 웹드라마를 제작해 시 주요 정책을 홍보한다.

드라마 제작에는 시민 배우들이 참여한다. 지난 2월 공개 오디션을 통해 선발된 시민들이다. 전문 배우들에 비해 연기력은 떨어지지만 다양한 연령과 삶의 배경을 가진 시민 배우들이 주인공을 맡아 친근한 생활밀착형 연기를 선보일 예정이다. 드라마 촬영도 대전 전역을 배경으로 이뤄져 대전시민들에게는 친숙함을 더할 것으로 보인다.

제작된 웹드라마는 이날 1편 공개를 시작으로 유튜브에 순차적으로 업로드 된다. 김미경 시 홍보담당관은 “딱딱한 정책 홍보에서 벗어나 시민들에게 보다 친숙한 방식과 매체를 통해 정책을 전달하기 위해 웹드라마를 기획했다”며 “시민들이 일상에서 접하게 되는 다양한 상황을 정책과 접목해 누구나 쉽게 공감할 수 있는 에피소드로 구성했으며, 시민 배우들의 친근한 연기가 더해져 공감대 더 넓힐 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.