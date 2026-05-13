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롯데칠성음료 ‘챗GPT’에 ‘칠성몰’ 전용 앱 출시

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본문 요약

롯데칠성음료가 오픈AI의 챗지피티에서 공식 온라인몰인 '칠성몰'을 이용할 수 있는 전용 앱을 선보인다.

롯데칠성음료는 챗GPT 내 칠성몰 전용 앱 출시를 통해 외부 플랫폼에서도 자사몰 서비스를 이용할 수 있도록 접근성을 확대하고 고객 접점을 넓혀 나간다는 계획이다.

롯데칠성음료 관계자는 "소비자가 다양한 환경에서 편리하게 상품을 구매할 수 있도록 접근성을 높였다"며 "앞으로도 인공지능을 활용한 맞춤형 서비스를 강화할 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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롯데칠성음료 ‘챗GPT’에 ‘칠성몰’ 전용 앱 출시

입력 2026.05.13 14:45

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

롯데칠성음료 제공

롯데칠성음료 제공

“칠성사이다도 챗GPT와 소통합니다.”

롯데칠성음료가 오픈AI의 챗지피티(ChatGPT)에서 공식 온라인몰인 ‘칠성몰’을 이용할 수 있는 전용 앱을 선보인다.

13일 롯데칠성음료에 따르면 이번 앱 출시는 챗GPT의 ‘앱스’ 기능을 활용한 것으로 소비자가 대화창에서 실시간 상품 정보와 행사 소식, 할인 혜택 등을 확인할 수 있다.

상품을 검색하면 장바구니 담기나 구매 페이지로 연결돼 음료 추천부터 구매까지 한 번에 가능하다.

이용 방법은 간단하다. 챗GPT 메뉴에서 칠성몰을 검색해 연결한 뒤 대화창에 ‘@칠성몰’을 입력하거나 더하기 모양 버튼을 눌러 앱을 호출하면 된다. “인기 음료를 추천해 줘” 또는 “정기구독 가능한 상품을 알려줘” 등의 질문을 통해서도 칠성몰 판매 제품, 행사, 판촉물 증정 상품 등의 정보를 제공받을 수 있다.

롯데칠성음료는 챗GPT 내 칠성몰 전용 앱 출시를 통해 외부 플랫폼에서도 자사몰 서비스를 이용할 수 있도록 접근성을 확대하고 고객 접점을 넓혀 나간다는 계획이다.

롯데칠성음료 관계자는 “소비자가 다양한 환경에서 편리하게 상품을 구매할 수 있도록 접근성을 높였다”며 “앞으로도 인공지능(AI)을 활용한 맞춤형 서비스를 강화할 것”이라고 말했다.

앞서 지난달에는 롯데웰푸드가 챗GPT 내 자사몰 서비스를 연결한 전용 앱을 출시했다.

기존 검색 중심의 쇼핑 구조에서 벗어나 대화 기반의 AI 커머스 시장을 선점하기 위한 식음료 업계의 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다.

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