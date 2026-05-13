이 대통령 “김용범 국민배당금, 국가 ‘초과세수’ 대상···기업 ‘초과이윤 배당’ 주장은 가짜뉴스”

발언 파장 커지자 직접 반박 나서

이재명 대통령이 13일 김용범 청와대 정책실장의 국민배당금 제안을 겨냥한 일각의 비판에 “음해성 가짜뉴스”라고 직접 반박했다.

이 대통령은 이날 엑스에 <“베네수엘라 떠올라”…김용범 ‘AI 과실 배당’ 논란>이라는 제목의 기사를 공유하며 “김 실장이 한 말은 인공지능(AI) 부문 초과이윤으로 발생하는 국가의 초과세수를 국민배당하는 방안을 검토(한다는 것)”라며 이같이 썼다.

이 대통령은 “일부 언론이 이 발언을 편집해 ‘김 실장이 기업의 초과이윤을 국민배당하는 방안 검토를 주장했다’는 음해성 가짜뉴스를 유포했다”고 썼다. 그러면서 “김 실장이 이를 부인하며 설명을 친절하게 하고 관련 보도까지 났는데도 여전히 이런 음해성 보도를 하는 이유가 무엇일까”라며 “정치적 비난이나 비판도 사실에 기반을 두지 않으면 민주주의를 해치게 된다”고 적었다. 이 대통령이 공유한 기사는 현재 삭제된 상태다.

김 실장은 전날 페이스북에 글을 올려 “AI 인프라 시대의 과실은 특정 기업만이 끌어낸 결과가 아니다”라며 초과세수의 일부를 국민에게 환원하는 국민배당금제를 제안했다. 국민의힘 등 야권을 중심으로 김 실장의 국민배당금이 기업의 이윤을 환수하는 공산주의라며 공세를 이어가자 이 대통령이 직접 나서 반박한 모양새다.