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잇단 대부업권 해킹사고…“업무용 PC로 인터넷 접속하다 감염”

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본문 요약

금융감독원이 최근 해킹 사고가 잇따른 대부업계에 보안 강화를 주문했다.

지난 3월 대부업체 2곳에서 고객들의 정보가 유출되는 해킹 사고가 발생했다.

금감원에 따르면 최근 대부업계 해킹 사고는 직원이 업무용 PC로 외부 인터넷 사이트를 접속하다가 악성코드에 감염되면서 발생했다.

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잇단 대부업권 해킹사고…“업무용 PC로 인터넷 접속하다 감염”

입력 2026.05.13 14:46

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

금감원, 접속 제한 주문…과징금 부과 경고

서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

금융감독원이 최근 해킹 사고가 잇따른 대부업계에 보안 강화를 주문했다.

금감원은 12일 상위 20개 대부업체 최고경영자(CEO)를 소집해 최근 대부업계에서 발생한 해킹 사고의 유형과 재발 방지책을 논의했다. 지난 3월 대부업체 2곳에서 고객들의 정보가 유출되는 해킹 사고가 발생했다.

금감원에 따르면 최근 대부업계 해킹 사고는 직원이 업무용 PC로 외부 인터넷 사이트를 접속하다가 악성코드에 감염되면서 발생했다. 해커는 고객정보 탈취를 목적으로 악성코드에 감염된 PC에 접근했고 보안망이 취약한 대부업체는 이를 차단하지 못했다.

고객정보를 빼돌린 해커는 추적이 어려운 다크웹에 이들 업체의 고객정보를 판매한다는 글을 올린 뒤 대부업체를 협박해 금품을 요구한 것으로 조사됐다.

금감원은 “보안 인프라에 관한 관심과 투자가 상대적으로 부족했던 것이 해킹 사고의 근본 원인”이라고 지적했다.

금감원은 이날 간담회에서 업무용 PC를 통한 인터넷 접속을 제한하고 보안 진단을 통해 취약점을 개선하라고 주문했다. 또 부실한 보안 조치로 개인정보가 유출되면 신용정보법에 따라 최대 50억원의 과징금이 부과될 수 있다고 경고했다.

금감원 관계자는 “추가 해킹 사고를 막기 위해 상위 대부업체에 대한 보안 진단을 하고 개선 방안을 마련할 계획”이라며 “보안 대책이 미흡해 피해가 발생하면 엄정하게 제재하겠다”고 말했다.

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