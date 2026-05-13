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HD현대 1분기 영업이익 120% 증가···“분기 기준 최대 영업이익”

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HD현대가 올해 1분기 영업이익이 지난해 같은 기간보다 120% 증가한 2조8348억원을 기록했다.

건설기계 부문인 HD현대사이트솔루션은 글로벌 수요 회복, 산업용 엔진 성장 가속화에 따라 매출과 영업이익이 지난해 같은 기간보다 각각 21.2%, 72.8% 증가한 2조3831억원, 2075억원을 기록했다.

정유 부문인 HD현대오일뱅크는 중동전쟁 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 국제 유가 상승으로 매출 7조7155억원, 영업이익 9335억원을 기록했다.

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HD현대 1분기 영업이익 120% 증가···“분기 기준 최대 영업이익”

입력 2026.05.13 14:51

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“조선, 건설기기, 정유, 전력기기 등 전 사업이 호실적 견인”

HD현대 제공

HD현대 제공

HD현대가 올해 1분기 영업이익이 지난해 같은 기간보다 120% 증가한 2조8348억원을 기록했다. 이는 2017년 지주사 체제 전환 이후 분기 기준 최대 실적이다. 조선, 건설기계, 정유, 전력기기 부문 등 주요 사업 영역 모두 수익성이 개선되며 호실적을 견인했다.

HD현대는 13일 1분기 영업이익은 지난해 같은 기간보다 120.4% 증가한 2조8348억원, 매출은 14.7% 증가한 19조6019억원을 기록했다고 밝혔다.

사업별로 보면, 조선·해양 부문인 HD한국조선해양이 연결 기준 매출 8조1409억원, 영업이익 1조3560억원을 기록했다. 지난해 같은 기간보다 매출은 20.2%, 영업이익은 57.8% 증가했다. HD현대는 “고수익 친환경 선박의 매출 비중이 확대되고, 엔진 매출 증가 등이 수익을 개선했다”며 “고부가가치 선박 위주의 선별 수주를 통해 수익성을 더욱 강화해 나갈 예정”이라고 설명했다.

건설기계 부문인 HD현대사이트솔루션은 글로벌 수요 회복, 산업용 엔진 성장 가속화에 따라 매출과 영업이익이 지난해 같은 기간보다 각각 21.2%, 72.8% 증가한 2조3831억원, 2075억원을 기록했다.

정유 부문인 HD현대오일뱅크는 중동전쟁 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 국제 유가 상승으로 매출 7조7155억원, 영업이익 9335억원을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간보다 각각 8.3%, 2901.6% 증가한 규모다.

HD현대일렉트릭은 북미 전력 인프라 투자 수요 등의 영향으로 매출은 지난해 같은 기간보다 2.1％ 늘어난 1조365억원, 영업이익은 18.4％ 증가한 2583억원을 기록했다.

HD현대는 “조선, 건설기기, 정유, 전력기기 등 전 사업영역에 걸쳐 수익성이 개선되어 호실적을 견인했다”라며 “선별 수주, 기술 개발, 공정 최적화 등을 통해 향후 지속해서 수익성이 확대될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다,

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